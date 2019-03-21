История Водонапорной (Пристрельной) башни Обуховского завода: что, как и почему

Башня для воды и энергии

Недалеко от «Пролетарской» на левом берегу Невы есть огромный металлургический и машиностроительный завод – Обуховский. Он был основан в 1863 году.

В разное время на нем разрабатывали и изготавливали пушки, снаряды, мины, стволы для оружия, прицелы, бинокли, броню для кораблей, колеса и шины для поездов, тракторы, танки и даже хирургические инструменты.

Замок орудия крейсера «Аврора». Фото: wikimedia.org

В конце 19 века руководство предприятия выкупило 50 десятин (около 500 тыс. кв. м) на правом берегу Невы в Уткиной Заводи под полигон. Спустя год под руководством архитектора Федора Лумберга там было возведено здание с водоподъемной башней и электростанцией.

Сбоку в восьмиугольную башню архитектор как бы «врезал» другую полукруглую башенку. В ней он расположил винтовую лестницу. Само строение напоминает мини-замок.

Фото: fotokto.ru

Ориентир для настройки прицелов

Башня, в первую очередь, выполняло свою главную функцию – регулировала расход и напор воды в водонапорной сети. Проще говоря, когда водой никто не пользовался – она ее накапливала (так как наносы все равно качали воду), а в часы увеличенного водопотребления – расходовала. Отсюда и название – «Водонапорная».

Однако еще ее обозначают «Пристрельной» или «Пристрелочной». Почему так? Все просто: говорят, что раньше башню использовали для настройки прицелов артиллерийских орудий, которые выпускались на Обуховском заводе. Ну а что: расстояние между ними и не большое, и не маленькое – примерно 1,5 км. Да и здания не закрывали обзор инженерам (их там не было и не будет из-за Невы).

Фото: Instagram / @bazhenoff3000

Депо, общежитие, офисы

В начале 20 века в примыкающем к башне здании находилось небольшое депо. Позже его перестроили. Хотя, ничего страшного не случилось – новое строение довольно удачно гармонирует с башней. В настоящее время в пристройке размещается гостиница-общежитие.

Фото: citywalls.ru / pastvu.com

В 2001 году КГИОП включил башню в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В 2003 году к трехсотлетию Петербурга постройку отреставрировали. Сейчас там находятся офисные помещения.

Расход и напор воды она, конечно, больше не регулирует: этим уже много лет занимается центральная система водоснабжения.

До Водонапорной (Пристрельной) башни Обуховского завода можно добраться за 10-15 минут на автобусах №№ 8, 119 и 385, а также на маршрутке № 8 от «Ломоносовской».

Точный адрес: Октябрьская набережная, 102 к7