  • 21 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:18 63.8026  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:18 72.4467  
Нефть($) 21.03.2019 68.27 0.12
Нефть(p) 21.03.2019 4512.09 +14.79

История Водонапорной (Пристрельной) башни Обуховского завода: что, как и почему

Автор:


© Фото: Instagram / @bazhenoff3000

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, чем может быть интересная столь милая и уединенная постройка – Пристрелочная башня завода. Почему она так называется, что в ней находится сейчас и как до нее добраться.

Башня для воды и энергии

 

Недалеко от «Пролетарской» на левом берегу Невы есть огромный металлургический и машиностроительный завод – Обуховский. Он был основан в 1863 году.

В разное время на нем разрабатывали и изготавливали пушки, снаряды, мины, стволы для оружия, прицелы, бинокли, броню для кораблей, колеса и шины для поездов, тракторы, танки и даже хирургические инструменты.

Замок орудия крейсера «Аврора». Фото: wikimedia.org
 

В конце 19 века руководство предприятия выкупило 50 десятин (около 500 тыс. кв. м) на правом берегу Невы в Уткиной Заводи под полигон. Спустя год под руководством архитектора Федора Лумберга там было возведено здание с водоподъемной башней и электростанцией.

Сбоку в восьмиугольную башню архитектор как бы «врезал» другую полукруглую башенку. В ней он расположил винтовую лестницу. Само строение напоминает мини-замок.

Фото: fotokto.ru
 

Ориентир для настройки прицелов

 

Башня, в первую очередь, выполняло свою главную функцию – регулировала расход и напор воды в водонапорной сети. Проще говоря, когда водой никто не пользовался – она ее накапливала (так как наносы все равно качали воду), а в часы увеличенного водопотребления – расходовала. Отсюда и название – «Водонапорная».

Однако еще ее обозначают «Пристрельной» или «Пристрелочной». Почему так? Все просто: говорят, что раньше башню использовали для настройки прицелов артиллерийских орудий, которые выпускались на Обуховском заводе. Ну а что: расстояние между ними и не большое, и не маленькое – примерно 1,5 км. Да и здания не закрывали обзор инженерам (их там не было и не будет из-за Невы).

Фото: Instagram / @bazhenoff3000
 

Депо, общежитие, офисы

 

В начале 20 века в примыкающем к башне здании находилось небольшое депо. Позже его перестроили. Хотя, ничего страшного не случилось – новое строение довольно удачно гармонирует с башней. В настоящее время в пристройке размещается гостиница-общежитие.
Фото: citywalls.ru / pastvu.com
 

В 2001 году КГИОП включил башню в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В 2003 году к трехсотлетию Петербурга постройку отреставрировали. Сейчас там находятся офисные помещения.

Расход и напор воды она, конечно, больше не регулирует: этим уже много лет занимается центральная система водоснабжения.

До Водонапорной (Пристрельной) башни Обуховского завода можно добраться за 10-15 минут на автобусах №№ 8, 119 и 385, а также на маршрутке № 8 от «Ломоносовской».

Точный адрес: Октябрьская набережная, 102 к7

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram