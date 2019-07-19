Любимое место императрицы: история Чесменской церкви на Ленсовета

Мощь России и царское место

В 1770 году русский флот выиграл крупное сражение в Чесменской бухте Эгейского моря. Воевали с турками. В честь столь важного события появился Путевой (Чесменский) дворец. Он предназначался для отдыха императрицы во время путешествий в летнюю резиденцию.

Рядом с ним Екатерина II пожелала видеть церковь. Место для строительства было выбрано не случайно: считается, что на месте храма императрица получила известие от гонца о победе в сражении.

Церемония закладки церкви в 1777 году тоже была необычной: на ней присутствовал император Священной Римской империи Иосиф II. Только он находился там инкогнито – под именем «графа Фалькенштейна». Еще на мероприятие пригласили шведского короля Густава III, чтобы напомнить о военном могуществе России.

Стиль храма – псевдоготика. Архитектором выступил академик Юрий Фельтен. Кстати, по его идее и чертежам была устроена машина для передвижения «Гром-камня», ставшего основой пьедестала статуи Петра I, известной благодаря Пушкину как «Медный всадник». Сам процесс перевозки в то время приводил всех в удивление: камень весит более 1500 тонн – примерно как сотня фур с прицепом.

Действие машины для перевозки «Гром-камня». Гравюра по чертежам Юрия Фельтена. 1770 год. Источник: wikipedia.org

Екатерина II любила церковь и посещала ее на каждой Масленой неделе. Это серьезный жест в сторону небольшого храма, стоящего в то время на отшибе.

Для императрицы здесь даже было установлено специальное царское место под балдахином из красного бархата, увенчанное двуглавым орлом.

После литургии устраивался пышный обед, летом – катание на лодках под музыку в сопровождении свиты, зимой – катание на санях, многолюдные ярмарки, фейерверки.

Чесменский дворец и церковь близ Петербурга. Художник Ж. Б. де ла Траверс. 1780-е года. Источник: chesma.spb.ru

Несколько названий

Чесменской церковь стала не сразу. Сначала это был храм при Путевом дворце Екатерины II. Назывался он довольно необычно – «Кикерики». Храм так прозвали из-за месторасположения: район в 18 веке был болотистым, и жившие когда-то здесь финны прозвали его Кикерикексен, что означает «лягушачье болото».

«Чесменской» церковь повелела именовать императрица – в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте.

Хотя от приказа несколько отошли: после освящения церковь была передана капитулу ордена Святого Георгия Победоносца, поэтому некоторое время именовалась «Георгиевской», позже – Чесменской.

Полное название – церковь Рождества святого Иоанна Предтечи.

Фото: Instagram / @oxana_zakrevskaya, @mysaint_p

Закрытие церкви, переплавка колоколов, советские годы, пожар

В 1919 году Чесменскую церковь закрыли. Несмотря на просьбы настоятеля, богослужения возобновлять запретили. Прихожане и служители храма все же смогли возобновить службы в другом месте – на даче К. К. Вебера на Московском шоссе, 29.

В советские годы церковь находилась на территории первого лагеря принудительных работ. В 1924 году с колокольни были сняты колокола и отправлены на переплавку. Вместо креста на куполе были установлены скульптурные изображения наковальни, клещей и молота.

После закрытия лагеря в 1924 году, в церкви некоторое время находился архив Главнауки, а с 1930 года – столярные мастерские Автодорожного института.

В тот же год в храме произошел крупный пожар. Сгорел алтарь и большая часть внутреннего убранства, в том числе иконостас. В 1941 году здание церкви выделили под склад Авиационно-приборостроительному институту.

Годы войны, реставрация, наше время

Пожар – не единственное, с чем столкнулся храм. Он также пострадал в годы Великой Отечественной войны. А после окончания войны был законсервирован и объявлен памятником архитектуры.

В 1960-е годы началась реставрация: отремонтировали купола, укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные элементы, интерьеры. Колокола были отлиты на заводе «Монументскульптура». В декабре 1977 года здесь был открыт музей «Чесменская победа» – филиал Центрального военно-морского музея.

В начале 1991 году Чесменскую церковь вернули прихожанам – была зарегистрирована община. Богослужения начались спустя примерно год. Затем Санкт-Петербургская епархия получила здание церкви в бессрочное пользование.

Еще одни восстановительные работы начались под конец 20 века. А в ноябре 1998 года иконостас, созданный по чертежам, обнаруженным в Российском государственном военно-историческом архиве, был освящен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым).

Иконостас церкви Рождества Христова. Фото: Tourister / @nina-nina

Сейчас в церкви проводят регулярные богослужения. При храме действует детская воскресная школа. У входа можно заметить мемориальную мраморную доску. Она повествует о событиях, после которых храм был построен, и о том, кто присутствовал на его освящении:

«Сей храм сооружен во имя святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна в память победы над турецким флотом одержанной при Чесме 1770 года в день его рождества. Заложен в 15-е лето царствования Екатерины II в присутствии короля шведского Густава III под именем графа Гогландского и освящен 1780 года июня 24 дня в присутствии его величества римского императора Иосифа II под именем графа Фалькенштейна».

Что касается дворца, в советские времена он разделил судьбу церкви, и сейчас на его территории располагается корпус ГУАП.

Скульптуры над входом в церковь: «Вера» с крестом и чашей, «Надежда» с пальмовой ветвью и пламенем. Фото: wikipedia.org

Путтти на тимпане церкви. Фото: wikipedia.org

В России есть несколько копий Чесменской церкви. Например, Преображенский храм 1790 года в имении Полторацких в селе Красном. Особенность сооружения – применение местного белого камня.

Спасо-Преображенская церковь в селе Красном. 2009 год. Фото: Livejournal / @arch-heritage

Другая похожая на Чесменскую церковь, только с высокой колокольней рядом, находилась в усадьбе Александра Ланского в селе Посадниково. Храм был утрачен, сохранились лишь фотографии.

Никольская церковь и колокольня в селе Посадниково. Фото: Livejournal / @arch-heritage