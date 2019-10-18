Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

Военный, муж и отец – «Попо» и его семья

Территорией около станции метро «Чёрная речка» в 1730-х годах владел оптовый купец-дипломат Савва Рагузинский-Владиславич, который в 1725–1728 годах возглавлял важное посольство в Китай и даже основал небольшой город Троицкосавск (ныне Кяхта).

Памятник Рагузинскому-Владиславичу в городе Шлиссельбург. Фото: wikipedia.org

После смерти купца имение по наследству перешло его племяннику. С 1743 года владельцем земли стал барон Сергей Строганов, затем его сын Александр, а позднее – внук Павел.

У графа Павла Строганова была жена – княжна Софья Голицына. Она была сестрой московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, который около 25 лет управлял городом, и дочерью «усатой княгини» Натальи Голицыной (с неё списан образ главной героини повести «Пиковая дама» Александра Пушкина).

Строганов, которого в семье называли «Попо», был выдающимся военным, дослужился до генерал-лейтенанта, стал героем войн с Наполеоном. У Павла и Софьи было несколько детей. Их единственный сын Александр погиб 23 февраля 1814 года в сражении при Краоне.

Пушкин в черновой строфе 6-й главы «Евгения Онегина» написал:

«Но если жница роковая,

Окровавленная, слепая,

В огне, в дыму – в глазах отца

Сразит залётного птенца!

О страх! О горькое мгновенье!

О, Строганов, когда твой сын

Упал, сражён, и ты один,

Забыл ты славу и сраженье

И предал славе ты чужой

Успех, ободрённый тобой».

После трагедии Строганов погрузился в меланхолию, стал терять интерес к жизни. Два дня он искал тело сына на поле боя, а затем сопровождал тело юноши в Россию.

У супругов Строгановых осталось четыре дочери: Наталия, Аглая, Елизавета и Ольга. Не желая дробить родовое имение на четыре части, граф Павел Александрович вместе с супругой Софьей просили в 1816 году императора Александра I сделать их владения майоратным имением (когда насладество получает самый старший потомок).

Памятник графу Павлу Строганову «Устроителю Павловского завода и посёлка». Установлен в посёлке городского типа Павловский. Открыт 23 июля 2016 года в честь 200-летия посёлка. Фото: wikipedia.org

Спустя некоторое время граф Строганов скончался от чахотки на корабле по пути в Копенгаген. Был похоронен на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Спустя два месяца вышел указ, объявлявший, что все недвижимые владения покойного графа в Пермской, Нижегородской и Петербургской губерниях должны «составлять нераздельное имение, и оставаться оному в фамилии графов Строгановых, так, чтобы сие имение навсегда переходило во всей целости от одного лица во владение к другому».

Сначала майоратом Строгановых управляла вдова Софья. В 1833 году она поделила Пермский майорат (а это более 1,5 млн десятин земли, на которых числилось 57 778 душ мужского и 67 312 душ женского пола крепостных людей) на пять округов: Ильинский, Новоусольский, Очёрский, Иньвенский и Билимбаевский.

После смерти Софьи в 1845 году Пермский майорат унаследовала старшая дочь Строгановых – Наталья, которая выдала доверенность на управление землёй своему мужу (и, кстати, четвероюродному брату) Сергею Строганову.

Для второй по старшенству дочери, Аглаиды, которая был замужем за князем Василием Голицыным, был учреждён майорат на базе имения Марьино. Позднее им завладел род Голицыных. Елизавете досталась земля за городом тогдашнего Петербурга, а Ольге, судя по всему, лишь небольшая часть фамильных владений.

Готика во всём

В 1827 году в связи с переносом наплавного Строгановского моста и постройкой первой постоянной переправы через Большую Невку (ныне Ушаковский мост), а также строительством дороги, ведущей от моста на север (ныне улица Академика Крылова), Строгановский парк разделился на две части.

Отделённая дорогой западная часть усадебного сада – бывшая «Мандорова мыза» – перешла средним дочерям – Елизавете и Аглаиде.

Дачи княгинь Елизаветы Салтыковойи Аглаиды Голицыной (Строгановых). Фото: walkspb.ru

В том же году Елизавета вышла замуж за князя Ивана Салтыкова. Дача была завещанием отца дочерям, выдаваемое им при замужестве вместе с 3 млн рублей.

Иван любил доспехи и оружия. Коллекционирование было для него не баловством, не собранием вещей, тешащих самолюбие, а в некотором роде смыслом существования, гарантией принадлежности к исторической эпохе. Салтыков не отличался крепким здоровьем. Умер он рано, в 1832 году, похоронен на Лазаревском кладбище.

В память о покойном муже Елизавета решила построить загородный особняк, в котором разместилась бы вся коллекция князя. Для дома был выбран готический стиль, соответствующий собранным артефактам. Если в пределах Петербурга готика Николаем I не допускалась, то за городом фантазировать не возбранялось.

Строительством дачи на первом этапе занимался бывший крепостной Голицыных – архитектор Пётр Садовников. По проекту, здание должно было состоять из двух неравных несимметрично расположенных частей. Такая свободная планировка вошла в моду лишь в 19 веке. Главный восточный фасад был обращён на Строгановскую улицу (ныне улица Академика Крылова). С западной стороны был запланирован второй вход в усадебный дом. Там же планировалось построить ряд служебных построек. С 1837 по 1840 год Садовников возвёл стены дачи, подвёл их под крышу.

Отделкой фасадов и интерьеров занимался более известный зодчий – Гаральд Боссе. Он, в отличие от Садовникова, был за границей и лично видел европейскую готику. К тому же княгиня знала, что Садовников не так хорош в области интерьера: тот в своё время занимался отделкой помещений в усадьбе Строгановых в Марьине, в том числе создал Готический кабинет. Им, по всей видимости, заказчица не была довольна.

Боссе и Садовников не конкурировали друг с другом – они, скорее, сотрудничали. Например, Боссе в переписке с Елизаветой обращался к ней и от имени Садовникова. Зодчие также вместе работали и над петербургским домом Салтыковых, который находится на Большой Морской улице, 51.

Дача у Чёрной речки

Строительство дачи Салтыковой завершилось в 1843 году. На первом этаже справа от главного входа размещался зал, где хранилась коллекция её мужа. Нижняя часть стен, дверные и оконные проёмы были облицованы дубовыми панелями, сверху покрытыми тканями. Главное украшение зала – камин из цветного мрамора и резного дерева. Потолок был разделён на квадраты с лепным рисунком в стиле английских замков эпохи Ренессанса.

Зал на даче княгини Елизаветы Салтыковой. Луиджи Премацци, 1847 год. Фото: walkspb.ru

Слева от парадного входа находилась гостиная, равная по площади залу. Дерева здесь было меньше, стены полностью закрывались тканями. Если зал служил «мужским» (для понимания того времени) помещением, то гостиная – скорее «женским», более уютным, тёплым: из-за большого количества тканей, плотных штор, растений. Стены помещения были украшены произведениями художников школы Боровиковского: Елизавета Павловна, как и муж, занималась коллекционированием – собирала акварели.

На изображении гостиной камин нарисован на смежной стене от окна. В натуре они могли существовать только на противоположных стенах. Мотивация Премацци непонятна.

Гостиная на даче княгини Елизаветы Салтыковой. Фото: citywalls.ru

Пройдя через тамбур прямо, можно было попасть в коридор с нишей, а затем, если повернуть направо, в музыкальный зал, вытянутый вдоль южного фасада и имеющий выход на террасу.

Из коридора узкая лестница ведёт на второй этаж, где находились скромные жилые комнаты, а также ещё одна лестница, по которой можно было попасть на третий этаж – мезонин – небольшую надстройку, практически незаметную с улицы. При оборудовании лестниц использовали художественное уральское литьё строгановских заводов.

Неподалёку от главного здания дачи Салтыковой были построены три одноэтажных служебных флигеля в готическом стиле. Они сохранились до наших времён.

Дача была окружена пейзажным парком. К главному входу ведут ворота, представляющие собой две тюдоровские башни с зубцами и четырьмя бойницами.

Фото: fotokto.ru

Цветы и революция

После смерти Салтыковой в 1868 году дача перешла её единственному сыну Николаю, женатому на Анне Долгорукой. Их дачи на Чёрной речке были рядом. Николай был военным, достиг высших должностей и званий. Последний владелец дачи – внук первой хозяйки – Иван Салтыков. В 1916 году он был генерал-майором свиты Николая II. В 1909 и 1911 годах утверждался петербургским губернским предводителем дворянства. Был гласным Петроградской городской думы. Супругой Ивана была дворянка Екатерина Решетникова.

Салтыков хотел извлечь из принадлежащих ему территорий максимум выгоды, поэтому по его приказу на даче были сооружены оранжереи. Выращенные бегонии, гиацинты, тюльпаны, туберозы, азалии, рододендроны, бархатцы, любелии предназначались для дома Салтыкова на Дворцовой набережной, а также для продажи: на скачках, в ресторанах, соседним дачникам.

В 1908 году в южной части парка, на месте, где ранее находилась дача Голицыной, в павильоне «Кристалл» был открыт ресторан «Вилла Родэ» с летним театром и верандой. Здесь устанавливали сцену, где выступали известные артисты. Григорий Распутин был завсегдатаем ресторана.

«Вилла Родэ» посвящены строки стихотворения Александра Блока «В ресторане»:

«Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе чёрную розу в бокале

Золотого, как небо, аи».

После революции 1917 года ресторан закрыли, в одном из его помещений располагался рабочий клуб «Искра», на открытии которого выступал Владимир Ленин. Затем в здании помещался кинотеатр «Факел», с конца 1920-х годов – клуб завода №23 «Искра». В 1954 здание бывшего ресторана сгорело, на его месте соорудили заводской стадион, позднее часть территории была передана соседней больнице.

Строгановский парк. Фото: wikimedia.org

Что касается дачи, оставленной последним владельцем: после 1917 года она была занята филиалом больницы участников революции. В 1924 году здесь размещалась молочная ферма (и, возможно, роддом), в 1930-х годах – начальная школа, после 1935 года – вновь больница, в 1946 году – профилакторий, в 1950-х годах – родильное, а затем туберкулёзное отделение больницы.

При строительстве станции метро «Чёрная речка» в 1979–1980 годах здание использовали как прорабскую. Сооружение наклонного хода метрополитена привело к подвижке и усадке грунтов, из-за чего фундамент особняка сместился и перекосился.

Что делать с разрушающимся дачей, никто не знал. После окончания строительства метро здание оставили открытым, поэтому позднее отсюда исчезли остатки паркета, элементов декора, каминов.

Зимой 1980-х годов дача сгорела. Горела она и в 1970-х годах: это понятно по кадрам одного из эпизодов фильма о Шерлоке Холмсе «Кровавая надпись», который снимали здесь в 1979 году.

Фильм «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», серия «Кровавая надпись», 1979 год. Фото: citywalls.ru

Указом президента РФ от 20 февраля 1995 года здание дачи Салтыковой, а также служебные корпуса (дома №8 и №10 на улице Савушкина) были включены в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения».

До 1996-го велось восстановление особняка компанией «Бурда моден Петербург», которая победила в конкурсе и получила его в аренду.

Интерьеры были частично воссозданы по сохранившимся фрагментам и чертежам. От прежнего убранства остались лишь отреставрированные плафоны потолков первого этажа. Всё остальное, в том числе металлическая лестница, – новодел.

Въездные ворота тоже отремонтировали. Под ними теперь находится подземный пешеходный перевод. Ограду вокруг дачи сделали выше. После реставрации компания открыла в особняке своё представительство и магазин-салон, а в 2007 году вовсе выкупила здание.

Сейчас бывшую дачу Салтыковой занимают магазины и пекарня.

Фото: Игорь Логвин / «Карповка»