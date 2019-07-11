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«Звездная палата»: дом Григория Распутина на Гороховой

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Адрес: Гороховая улица, 64
© Фото: Instagram / @alyap

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В Петербурге множество таинственных мест. Одно из таких – знаменитая квартира Распутина на Гороховой. Рассказываем, когда «царский друг» в ней поселился, чем там занимался и что с квартирой сейчас.

«Святой черт»

 

Григорий Распутин – личность неоднозначная. Отсюда и его народные прозвища: «святой черт», «старец», «царский друг», «прозорливец», «великий целитель», «демон», «развратный шарлатан». Крестьянин, простой русский мужик, который приобрел всемирную известность, потому что был другом семьи российского императора Николая II.

Многие считают, что он не только влиял на политическую ситуацию всей Российской империи, но и исцелял людей, а также мог предвидеть будущее.

Особое положение Распутин получил в начале 20 века, когда стал личным врачом императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, и ее больного сына – наследника престола. 

Царевич Алексей болел гемофилией – редким наследственным заболеванием, связанным с нарушением процесса свертывания крови. Гемофилия опасна тем, что даже при незначительной травме у больного может произойти кровоизлияние в мозг и другие органы.

Когда Распутин начал оказывать большое влияние на императорский двор, его обязанности расширились: он уже писал различные ходатайства, решал судьбы не только чиновников и генералов, но и целых ведомств. Его называли «Царь над царем».

Распутин с императрицей, пятью детьми и гувернанткой. Царское село, 1908 год. Фото: wikipedia.org
 

Квартира на Гороховой

 

Последние два года своей жизни пристанищем Распутина была пятикомнатная квартира на Гороховой улице. Сама улица в 19 веке была одной из самых популярных и престижных в Петербурге: на каждом шагу возвышались дорогие доходные дома и крупные магазины. Истории про Гороховую можно встретить на страницах многих литературных произведений – про нее писали Достоевский, Гончаров и другие.

Хотя дом №64 ничем особенным и не выделялся, в 1914 году Распутин поселился именно в нем – в квартиру на третьем этаже. Проживал он там с двумя дочерьми. Ходили слухи, что в апартаментах творился разврат, здесь устраивали оргии, пьянствовали, проводили ритуалы и колдовали. 

Однако приставленные к «старцу» агенты полиции, которые выступали в роли дворников, кухарок, швейцаров и другого обслуживающего персонала, этого не подтверждали.

Кто-то считал квартиру на Гороховой проклятой, другие – святым местом. Здесь толпами стояли дворяне, министры и государственные деятели, дипломаты, финансисты и купцы, военные и крестьяне. Каждый из паломников мечтал попасть на прием к Распутину в его «Звездную палату».

Распутин и его поклонники. Петербург, 1914 год. Фото: wikipedia.org
 

Последняя ночь Распутина

 

В 1916 году в ночь на 17 декабря (30 декабря по новому стилю) Распутин вышел из своей квартиры в дверь на черную лестницу, спустился по ней и отправился в дворец к князю Феликсу Юсупову на Мойке, чтобы больше никогда не вернуться.

В революционной, а позднее в советской, пропаганде образ Распутина выставляли лишь в негативном ключе. До сих пор ведутся споры, как все было на самом деле, и какое влияние на судьбу Российской империи он оказал: действительно ли «старец» преследовал благие цели или его можно смело назвать «чертом» без приставки «святой».

Имя Распутина стало нарицательным, обросло таинственными легендами и слухами. Есть даже теория, что Григорий спрятал неслыханные богатства в квартире на Гороховой. Однако до настоящего момента их никто не находил. Хотя и об этом история может умалчивать.

Фото: Instagram / @alyap
 

Семья, музей-квартира

 

Дочь Распутина Матрёна после революции эмигрировала во Францию, а впоследствии переехала в США. В 1920-м был национализирован дом и все крестьянское хозяйство Распутина. В 1922 году его вдова Прасковья Фёдоровна, сын Дмитрий и дочь Варвара были лишены избирательных прав как «злостные элементы». В 1930-е все трое были арестованы органами НКВД, и след их затерялся в спецпоселениях тюменского Севера.

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Сейчас в доме №64 на Гороховой улице работает музей-квартира Распутина. Под него выделено три из пяти комнат (основная экспозиция располагается только в одной). Две другие – жилые. В музее сохранились многие старинные детали: массивные двери, латунные ручки, кухонная перегородка.

Многие верят, что дух Распутина – простого мужика, вершившего судьбы огромной империи, – до сих пор бродит по этому дому. 

Фото: Instagram / @tass_arisha
 

Фото: Instagram / @alyap
 

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