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«Боги, любовь и увядание»: интересные факты о Египетском доме на Зaхaрьевской

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Адрес: Захарьевская улица, 23
© Фото: Instagram / @paveldemichev

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает историю Египетского дома: чьи лица изображены на колоннах, что находится над головой Ра, почему в руках бога Солнца «крукс ансата» и где нужно целоваться.

Строительство

 

История Египетского дома началась в 1911 году – тогда жена статского советника и адвоката Лариса Нежинская заказала архитектору Михаилу Согайло построить доходный дом, только оригинальный, способный удивлять.

Согайло был потомственным дворянином. Отучившись в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в Петербурге, отправился в Италию совершенствовать навыки. На момент получения заказа от Нежинской он успел побывать преподавателем и деканом архитектурного факультета Высших Женских Политехнических курсов.

В то время многие деятели творчества интересовались мистикой, оккультизмом и древними учениями. Согайло не был исключением. А увлечения неоклассицизмом и модерном сподвигли его создать нечто необычное даже для Петербурга – дом с продуманной планировкой, подъемным автоматизированным лифтом и, главное, поразительным внешним видом. В 1913 году работы были закончены.

Фото из «Ежегодника общества архитекторов-художников». 1914 год. Источник: citywalls.ru
 

При чем тут Египет?

 

Желание Нежинской и ее мужа было исполнено – дом привел петербуржцев в восторг. Поэт Осип Мандельштам в «Египтянах» в 1913 году написал: «Я выстроил себе благополучья дом».

При взгляде на дом в голове пробегают ассоциации с фараонами, пирамидами, сфинксами, древними мифами и легендами. Кажется, будто он скрывает какую-то тайну. На самом же дела египетский стиль был выбран больше в эстетических соображениях.

В Северной столице вообще много подобных достопримечательностей: сфинксы на набережных Невы, Египетский мост, ворота в Царском Селе и другие египетские детали в разных уголках города – змеи-уреи, солнечные диски, жуки-скарабеи.

Годы не щадят даже пирамиды

 

В доме пять этажей. Самое заметное украшение фасада – высокие колонны с ликами небесной богини любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев Хатхор или Хатор (или «богини с коровьими ушами»). В центре здания расположена арка, ведущая во внутренний двор.

По обе стороны от арки – два симметричных подъезда, у дверей которых стоят статуи бога Солнца Ра со скрещенными руками. Подобные изваяния египтяне ставили у гробниц фараонов.

Над головой Ра находится солнечный диск, который обвивает священная кобра. В египетской мифологии одни змеи олицетворяли доброе, хорошее начало, другие – зло, с которым сражался бог Солнца. В руках Ра символ жизни – анх или коптский крест (или «ключ жизни», «ключ Нила», «египетский крест», «крукс ансата»). Анх клали в гробницу фараонам, чтобы после смерти их души смогли продолжать жизнь в Дуате – загробный мир в мифологии Древнего Египта.

Над входом в дом находится барельеф Ра в виде крылатого диска солнца. Еще выше – изображение богини неба Хатхор.
Фото: Instagram / @di_silver
 

Место для влюбленных

 

Потолок и стены арки, ведущей во внутренний двор, тоже оформлены в египетском стиле: здесь можно разглядеть изображения летящих птиц и крылатых солнечных дисков. Это место привлекает романтиков. По легенде, поцеловавшиеся под аркой дома будут вместе навсегда. Богиня Хатхор хранит влюбленных, чьи чувства искренни.

Фото: Livejournal / @lenarudenko
 

Двор совсем другой – это обычный петербургский двор-колодец. Хотя и здесь есть некоторые украшения: стены с фризами и декоративными элементами, напротив арки – массивные фигуры царя и царицы по сторонам лифта.

В 2007 году фасад здания был отреставрирован, но с грубыми нарушениями: леса крепили прямо к барельефам. Архитектурные комитеты были недовольны, поэтому ремонт производили с использованием более щадящих методов. Двор же почти не тронули – отсюда отваливающаяся штукатурка и трещины на стенах.

Фото: Livejournal / @lenarudenko
 

Египетский дом в наше время

 

До Первой Мировой войны в здании располагались посольства Румынии и Бельгии. Позже здесь находилась редакция журнала «Искусства Ленинграда». Фасад с 1913 года изменился мало – разве что весь цоколь теперь в окнах, утрачена авторская расстекловка, пострадали элементы металлического декора.

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В начале Великой Отечественной войны на один из углов здания была установлена башня с пулеметом для отстрела немецких самолетов. Радует, что за годы войны дом практически не пострадал.

После расселения и ремонта помещений, дом стал элитным. Сейчас, как и сто лет назад, он является жилым. Квартиры здесь многокомнатные и дорогие. На первых этажах расположены офисы нескольких фирм, магазины, кафе.

Фото: Instagram / @liudmilamuzyka

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