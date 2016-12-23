Шесть лыжников из сборной России отстранили от международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам от международных соревнований. Атлеты были участниками Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщается на официальном сайте организации.

Международный Олимпийский комитет 22 декабря сообщил FIS о начале расследования дел шести российских спортсменов, предположительно связанных с нарушением антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщаются по юридическим причинам.

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что МОК начал расследование дисциплинарных дел в отношении 28 российских спортсменов, чьи имена попали в доклад Всемирного антидопингового агентства о подмене допинг-проб.

В середине декабря стало известно, что России запретили проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года. Он пройдет в Германии.

Ранее сообщалось, что ВАДА заподозрило в употреблении допинга 31 российского биатлониста, которые могут быть отстранены до начала четвертого этапа Кубка мира. Он состоится в начале января в Германии.