  • 23 Декабрь 2016
USD 24.12.2016 60.8528 -0.0113
USD ММВБ 14:17 60.83130  
EUR 24.12.2016 63.5425 -0.0179
EUR ММВБ 14:17 63.5140  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Шесть лыжников из сборной России отстранили от международных соревнований

Автор:


© Фото: rrnews.ru

Темы дня

Такое решения приняла Международная федерация лыжного спорта из-за расследований Международного Олимпийского комитета.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам от международных соревнований. Атлеты были участниками Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщается на официальном сайте организации.

Международный Олимпийский комитет 22 декабря сообщил FIS о начале расследования дел шести российских спортсменов, предположительно связанных с нарушением антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщаются по юридическим причинам.

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что МОК начал расследование дисциплинарных дел в отношении 28 российских спортсменов, чьи имена попали в доклад Всемирного антидопингового агентства о подмене допинг-проб.

В середине декабря стало известно, что России запретили проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года. Он пройдет в Германии.

Ранее сообщалось, что ВАДА заподозрило в употреблении допинга 31 российского биатлониста, которые могут быть отстранены до начала четвертого этапа Кубка мира. Он состоится в начале января в Германии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.16
    Самые необычные пари в истории
    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?
    12.12.16
    Применение мясокостной муки
    09.12.16
    Зарабатывайте с salesprocessing.ru
    05.12.16
    Способы инвестирования денег
    01.12.16
    Квартиры с отделкой в новом жилом комплексе «Эстет»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой