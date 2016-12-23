МОК начал расследования дел 28 российских олимпийцев

Международный Олимпийский комитет начал расследование дисциплинарных дел в отношении 28 российских спортсменов, чьи имена попали в доклад Всемирного антидопингового агентства о подмене допинг-проб.

Допинг пробы 28 атлетов, участвовавших в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, отправят на повторный анализ. Несмотря на то, что сами образцы не показали положительного результате, на пробирках могут обнаружить следы манипуляций. По итогам проверки могут ввести дополнительные санкции, сообщается на сайте МОК.

Также Международный Олимпийский комитет сообщил, что будут перепроверены все анализы российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Масштабный допинговый скандал разгорелся из-за доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, который был опубликован 19 июля 2016 года, сообщается, что в России при поддержке спецслужб существует обширная допинговая программа.

По итогам доклада от Олимпиады в Рио, прошедшей в августе 2016 года, были отстранены 67 из 68 российских легкоатлетов, вся сборная по тяжелой атлетике и большая часть гребцов. Также был дисквалифицирован Паралимпийский комитет России, а отечественных паралимпийцев в полном составе отстранили от Паралимпиады в Рио и Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Во второй части доклада. которая вышла 9 декабря, идет речь о том, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. Макларен на презентации второй части доклада заявил, что вице-премьер РФ Виталий Мутко причастен к подмене допинг-проб.

Международный олимпийский комитет 7 декабря продлил санкции в отношении России. Также МОК призвал международные федерации зимних видов спорта запретить РФ проводить на своей территории спортивные мероприятия и начать искать другие страны для их проведения.

В середине декабря стало известно, что России запретили проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года. Он пройдет в Германии.

ВАДА заподозрило в употреблении допинга 31 российского биатлониста, которые могут быть отстранены до начала четвертого этапа Кубка мира. Он состоится в начале января в Германии.

Накануне, 22 декабря, Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к Международному союзу биатлонистов с требованием отменить все запланированные в России соревнования по биатлону.