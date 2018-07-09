Во всем виноват аммиак: немецкая пресса вновь обвинила сборную России в допинге

С очередной разоблачающей статьей о применении допинга российскими футболистами на чемпионате мира выступила зарубежная пресса. На этот раз немецкие СМИ обвинили сборную России в употреблении аммиака прямо во время четвертьфинального матча с Хорватией.

Издание Bild считает, что вещество дало подопечным Станислава Черчесова превосходство над соперником. В качестве доказательства журналисты приложили фото Ильи Кутепова, вдыхающего нашатырный спирт (10%-й раствор аммиака в воде, – прим. ред.).

Газета Süddeutsche Zeitung заявляет, что в игре против Испании Владимир Гранат, перед выходом на замену, недолгое время держал что-то у себя под носом. С вопросом о допинге немецкие журналисты обратились к представителю РФС, который с юмором ответил: «Кроме того, российские футболисты пользуются шампунем, принимая душ, и пьют воду, когда становится жарко».

Употребление нашатырного спирта не является нарушением в профессиональном спорте. Вещество активно используют в хоккее (в частности, в НХЛ, – прим. ред.), боксе, тяжелой атлетике.

Читайте также:

RT: Григорий Родченков попытался покончить с собой



На протяжении двух лет российских спортсменов во всех видах спорта обвиняют в применении допинга. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России.

В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад WADA.

Более того, в СК утверждают, что информатор WADA Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в ОИ-2018. Наши спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. По окончании турнира Олимпийский комитет России восстановили в правах.