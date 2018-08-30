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Четырех российских биатлонистов заподозрили в применении допинга

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© Фото: vk.com/russianbiathlon

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Трое из них уже завершили карьеру в сборной России, четвертый не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). Трое из обвиняемых уже завершили карьеру, четвертый не выступает и не тренируется в составе национальной сборной.

«В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого мы будем вправе огласить их фамилии», – говорится в заявлении. 

По данным газеты «Спорт-Экспресс», под подозрение попали легенда российского биатлона Антон Шипулин и двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. Всего в «черном списке» находятся 20 человек.

Конгресс IBU будет проходить в хорватском Порече с 5 по 9 сентября. Будет рассмотрен вопрос о восстановлении прав СБР, который в декабре прошлого года был понижен до временного членства за нарушение антидопинговых правил.

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Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России.

В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал экс-глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад WADA. Более того, в СК утверждают, что информатор WADA Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в ОИ-2018. Наши спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. По окончании турнира Олимпийский комитет России восстановили в правах.

 

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