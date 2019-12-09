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Картина дня: отстранение России от соревнований и уход Агапитовой

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© Фото: AP Photo / David J. Phillip

Темы дня

Куда ВАДА не допустит российских спортсменов и почему Светлана Агапитова больше не будет детским омбудсменом.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало отстранение России от участия в международных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение отстранить российских спортсменов. Они не смогут выступать на Олимпийских играх, а также на чемпионатах мира.

У россиян есть возможность попасть на соревнования только под нейтральным флагом – если они докажут, что не принимали допинг. Помимо этого, Россия не сможет принимать крупные мировые соревнования и подавать на них заявки.

Таким образом, Россия пропустит Олимпиаду-2020 в Токио, Олимпиаду-2022 в Пекине, Чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре, а также Универсиады 2021 и 2023 годов.

При этом решение ВАДА не касается Чемпионата Европы 2020 года, матчи которого пройдут в Петербурге.

Второй темой, по версии «Монитора», стал уход Светланы Агапитовой с поста уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге. Первыми об этом написали 78.ru (11:45), Piter.TV (12:30) и «Бумага» (12:30).

Агапитова перестанет быть детским омбудсменом в январе 2020 года. Это связано с законом – она занимала должность на протяжении двух пятилетних сроков подряд.

По словам Агапитовой, она не хотела бы заканчивать работу, однако это не позволяется установленным регламентом. Обмудсмен добавила, что планирует вернуться к преподавательской деятельности на факультет журналистики СПбГУ.

В прошлом Агапитова не только преподавала, но и была доцентом кафедры радио и телевидение факультета журналистики СПбГУ.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала авария с участием сына певицы Валерии под Петербургом. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (09:10), «Деловой Петербург» (10:55) и «Росбалт» (11:05).

Происшествие случилось в воскресенье, 8 декабря, на новой трассе М-11. Водитель машины, в которой Арсений Шульгин находился на заднем сидении, не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в отбойник.

По словам певицы Валерии, все пассажиры получили травмы, в том числе и её сын. Ему пришлось зашивать губу. Самая тяжелая травма получила пассажирка, у неё перелом руки.

«Машина под списание, но, слава Богу, все живы», – написала Валерия в Instagram.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Piter.TV и канал «Санкт-Петербург».

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