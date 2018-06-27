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RT: Григорий Родченков попытался покончить с собой

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© Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

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Издание получило информацию от члена Международного комитета защиты прав человека, при этом новость появилась еще 19 июня на сайте с фейковыми новостями.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов заявил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить с собой. Об этом сообщил RT.

Ионов заявил, что Родченков пытался покончить с собой 19 июня в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. По его словам, информация, полученная от коллег из США, «сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу».

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России», – сказал Ионов.

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев выразил мнение, что Родченков мог понять, что больше не представляет ценности для западных спецслужб.

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«Речь идет о том, что просто из человека выжали на максимум всю ту часть информации, которой он когда-либо в силу своей деятельности владел, будучи у нас руководителем различных структур, связанных со спортом и допингом. И после того, как всю информацию выжали и поняли, что он больше не нужен, от него отвернулись», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

Предположительно, суицид также может быть связан с иском на 30 млн долларов, который против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории подали российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпийских играх. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация, которую сообщил Ионов, также была опубликована на сайте ИА «Панорама», который публикует фейковые новости, 19 июня. Издание никак не прокомментировало подробности, появившиеся после материала RT.

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад WADA. Более того, в СК утверждают, что информатор WADA Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в ОИ-2018. Наши спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. По окончании турнира Олимпийский комитет России восстановили в правах.

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