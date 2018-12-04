IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщает «Интерафакс».

Дисквалификацию ввели в 2015 году из-за допинговых нарушений. Глава рабочей группы IAAF по России Руне Андерсен отметил, что российскую федерацию не восстановят в правах, пока она не возместил ассоциации расходы и передачу проб Всемирного антидопингового агентства из лаборатории в Москве.

Из-за решения IAAF российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом РФ на Чемпионате Европы, который состоится в Глазго в марте 2019 года.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также в Пхенчхане.