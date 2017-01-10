Администратору «групп смерти» продлили арест на четыре месяца

Администратору «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Лису Будейкину продлили арест на четыре месяца. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «доведение до самоубийства в форме подстрекательства», речь идет о 15 подростках.

Читайте также:

Администратор «групп смерти». Чистосердечное признание (АУДИОЗАПИСЬ)

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске, а позднее доставлен в Петербург. По решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга молодой человек останется под стражей до 15 мая.

По версии следствия, Филипп создавал «группы смерти», где подросткам якобы внушали мысль о суициде. При этом сам Будейкин практически в открытую признается, что именно он ответственен в смерти школьников, думая, что ему за это ничего не будет.

В итоге, Будейкина отправили на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Врачи готовятся дать экспертную оценку о состоянии психического здоровья Лиса. Он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

Следственный комитет России по Петербургу просит всех людей, которым что-либо известно о деятельности «групп смерти» в социальных сетях, сообщить информацию об этом по телефону 8(812)570-66-71 или номеру «02». Следователи гарантируют анонимность звонков.

Тем временем, в Роскомнадзоре решили научить модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти». Представители ведомства также предложили создать «суицидальный глоссарий» для выявления «групп смерти».