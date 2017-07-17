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Администратора «групп смерти» приговорили к 2,8 годам тюрьмы

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© Фото: Александр ГЛУЗ / kp.ru

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Филипп Будейкин находится под арестом уже около девяти месяцев.

Городской суд города Тобольска Тюменской области, по информации анонимного источника «Санкт-Петербург.ру», признал виновным администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом «Филипп Лис», по статье 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30 «Доведение до самоубийства и покушение на него». Будейкина приговорили к тюремному заключению на срок два года и восемь месяцев. Из срока заключения вычли девять месяцев, которые он находился под стражей. При этом прокурор настаивал на четырех годах заключения.

Филиппа Будейкина признали виновным по двум случаям: в подталкивании к суициду 15-летней жительницы Астрахани, а также в доведении до самоубийства школьницы 2000 года рождения, жизнь которой спасли врачи. Всего, по данным следствия, Будейкин подтолкнул к самоубийству 15 подростков, однако эта информация осталась недоказанной.

 

Детали следствия в интервью раскрыл «Санкт-Петербург.ру» следователь по делу Будейкина Антон Брейдо. 

«Перевели все грехи на одного человека. Никто не стал разбираться ни в том, кто начал эту тему, ни в том, кто едва не довел девочку до суицида, используя фейк с именем Лиса. А делал это все небезызвестный Море Китов, решивший в июне прошлого года, подставив Лиса, обелить свое имя. Все доказательства есть, все показания есть. Но это просто замяли и не стали разбираться. Легче обвинить во всем одного человека, чем добираться до правды. И в конечном итоге тот, кто доводил детей, по-прежнему на свободе. Я не отрицаю вину Филиппа. Но почему человек, который довел девочку, который начал тему с номерами смерти и призывами, когда Лиса и в помине не было, до сих пор на свободе? И почему один из двух эпизодов преступления, за которые Лис сидит теперь, совершил не он, но он отвечает?» — поделился мнением с «Санкт-Петербург.ру» один из близких к теме «групп смерти» людей.

Накануне своего задержания в ноябре 2016 года Будейкин дал признательное интервью «Санкт-Петербург.ру», в котором под диктофонную запись фактически признался во всем, а также пояснил мотивы своих поступков.

 

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