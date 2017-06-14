Картина дня: эрмитажный кот, "группы смерти" и КАД

Самой обсуждаемой персоной дня, по версии «Монитора», стал эрмитажный кот, который станет оракулом на Кубке конфедераций.

Идею сделать символом чемпионата кота разработали специалисты Смольного совместно с Издательским домом «Спорт День за Днем» и Государственным Эрмитажем.

"Кубок конфедераций ФИФА 2017 и Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 – это не только праздник спорта, но и презентация страны-хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей", - отметили в комитете по развитию туризма.

Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых. Каждый год Эрмитаж проводит "День Эрмитажного кота", цель которого – найти самым культурным котам, ценным "сотрудникам" музея, дом и любящую семью. Половина эрмитажных котиков в начале 2017 года переехали из подвала музея в новое пространство «Республика кошек» на Литейном проспекте, 60

Еще одна популярная тема дня – известие о деле администратора "групп смерти" Будейкина. В СК сообщили, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске по подозрению в доведении подростков до суицида, а позднее доставлен в Петербург, где ему провели психиатрическую экспертизу и, признав вменяемым, предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". По данным следствия, Будейкин причастен к гибели 15 детей.

Третья по популярности тема дня – новость о том, что на развязке КАД с Московским шоссе на два дня перекроют съезд. «В период с 18 часов 14 по 16 июня 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленобласть на Московское шоссе», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Самыми оперативными 12 июня стали "Деловой Петербург", "Фонтанка" и "Невские новости".