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Картина дня: эрмитажный кот, "группы смерти" и КАД

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© Фото: Colta.ru

Темы дня

Кто придумал сделать оракулом Кубка конфедераций кота, что сообщили в СК по делу Будейкина и на сколько дней перекроют развязку на КАД.

Самой обсуждаемой персоной  дня, по версии «Монитора», стал эрмитажный кот, который станет оракулом на Кубке конфедераций.

Идею сделать символом чемпионата кота разработали специалисты Смольного совместно с Издательским домом «Спорт День за Днем» и Государственным Эрмитажем.

"Кубок конфедераций ФИФА 2017 и Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 – это не только праздник спорта, но и презентация страны-хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей", - отметили в комитете по развитию туризма.

Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых. Каждый год Эрмитаж проводит "День Эрмитажного кота", цель которого – найти самым культурным котам, ценным "сотрудникам" музея, дом и любящую семью. Половина эрмитажных котиков в начале 2017 года переехали из подвала музея в новое пространство «Республика кошек» на Литейном проспекте, 60

Еще одна популярная тема дня – известие о деле администратора "групп смерти" Будейкина. В СК сообщили, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске по подозрению в доведении подростков до суицида, а позднее доставлен в Петербург, где ему провели психиатрическую экспертизу и, признав вменяемым, предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". По данным следствия, Будейкин причастен к гибели 15 детей.

Третья по популярности тема дня – новость о том, что на развязке КАД с Московским шоссе на два дня перекроют съезд. «В период с 18 часов 14 по 16 июня 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности на переходно-скоростной полосе будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленобласть на Московское шоссе», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Самыми оперативными 12 июня стали "Деловой Петербург", "Фонтанка" и "Невские новости".

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