"Матильда", мощи, Серебренников: "Яндекс" назвал самые популярные темы среди петербуржцев

Компания «Яндекс» представила список тем, к которым жители Петербурга проявили наибольший интерес в 2017 году.

Петербургская трагедия

Наибольший всплеск интереса среди значимых событий в России у петербуржцев вызвал теракт в метро. 3 апреля в 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. 16 человек погибли, более 70 получили ранения. При этом Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при взрыве. Предполагаемым исполнителем теракта был признан Акбаржон Джалилов: по версии следствия, он был террористом-смертником.

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Фото: ntv.ru

Скандальная "Матильда"

Интересовались петербуржцы и скандалом вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Картина посвящена отношениям последнего императора Российской империи Николая II и балерины Матильды Ксешинской. Еще до выхода в прокат картина вызвала споры в обществе. Депутат Госдумы Наталья Поклонская развернула целую кампанию против «Матильды», считая, что изображение отношений царя и балерины оскорбляет чувства верующих. Радикально настроенные христианские активисты устраивали акции против выхода картины, у студии Учителя жгли машины, кинотеатры отменяли сеансы, опасаясь за безопасность зрителей. В итоге «Матильда» вышла, и многие не нашли в картине ничего оскорбительного.

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Фото: организаторы кинопоказа "Матильды"

Смертельные игры

Вызвала интерес у жителей Северной столицы и такая непростая тема, как группы смерти – сообщества в соцсетях, в которых подростков якобы доводили до самоубийства. Летом правоохранительные органы стали искать администраторов подобных сообществ и в итоге арестовали одного из них – Филиппа Лиса (Будейкина). Его приговорили к 3,4 годам колонии-поселения, признав виновным по статье о подталкивании к суициду. Под следствием Будейкин долгое время не признавал своей вины, затем изменил свои слова и не возражал против продления ареста. За несколько дней до задержания молодой человек дал интервью «Санкт-Петербург.ру», в котором под диктофонную запись фактически признался во всем, а также пояснил мотивы своих поступков. Кроме того, детали следствия раскрыл «Санкт-Петербург.ру» следователь по делу Будейкина Антон Брейдо.

Затем зимой 2017 года был зафиксирован всплеск интереса к теме суицидальных групп. Соцсеть «Вконтакте» ввела возможность пожаловаться на записи и комментарии с призывами к суициду, а также запретила поиск по некоторым хэштегам. Власти России запретили «группы смерти» на законодательном уровне, ужесточив наказание за доведение несовершеннолетних до самоубийства до 12 лет лишения свободы.

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Святые мощи и военно-морская мощь

Среди непосредственно петербургских тем оживление в городской среде вызвали новости о мощах Николая Чудотворца. Святыню впервые за 930 лет вывезли из Италии, и в России она пробыла два месяца. За две недели, что мощи были в Петербурге, им поклонились около 500 тыс. верующих.

Заметным для петербуржцев событием стало и празднование дня ВМФ в нынешнем году. 31 июля, по официальным данным, на Дворцовой площади этот праздник отметили 500 тыс. жителей и гостей города на Неве. В главном военно-морском параде участвовали 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. Обход кораблей в Петербурге выполнил верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Интересные личности

Среди интересовавших петербуржцев персон одним из лидеров оказался режиссер Кирилл Серебренников. Сейчас он заключен под домашний арест по делу о мошенничестве. Режиссера обвиняют в хищении 68 млн рублей государственных средств, выделенных «Седьмой студии», сам он отрицает свою вину. За Серебренникова и других фигурантов дела вступались российские и зарубежные деятели искусства. Среди них - актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен.

Среди женщин петербуржцы живо интересовались историей вокруг конкурсантки Евровидения от России – Юлии Самойловой. Она должна была представлять нашу страну на конкурсе в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Это вылилось в череду скандалов, Россия не поехала на «Евровидение», украинские организаторы конкурса были оштрафованы, а оргкомитету конкурса пришлось менять регламент. Победил на «Евровидение-2017» португалец Салвадор Собрал с песней Amar pelos dois.

Фото: instagram.com / zefirovm

Спорт и другие заметные темы

Главным спортивным событием для петербуржцев стал Кубок Конфедераций по футболу, который проходил в России и в том числе – на новом стадионе на Крестовском острове. Он стал своеобразной «репетицией» перед чемпионатом мира 2018 года. На «Зенит-арене» состоялся финал Кубка, в котором первенство разыграли Германия и Чили: немцы победили со счетом 1:0. Посмотреть лично на ту игру на стадион пришли более 57 тыс. человек.



Петербуржцы в 2017 году интересовались и многими другими темами. Среди событий в России и мире они также заметили введение штрафа за отсутствие знака «Шипы» на автомобиле, среди петербургских – открытие планетария на Обводном канале, выставку Айвазовского, открытие «Зенит-арены» и другие темы. Среди мужчин больше всего жителей Северной столицы интересовал певец Дима Билан, среди женщин – экс-депутат Госдумы бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова. Петербуржцы часто искали информацию о спиннерах, живо интересовались чемпионатом мира по хоккею. Из мира кино и сериалов они чаще всего вбивали в поиск названия таких картин, как «Оно», «Игра престолов», «Ольга», а из мемов их больше всего очаровал Ждун.