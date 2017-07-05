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В российских соцсетях отмечен новый всплеск пропаганды суицида

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© Фото: 44030.kz

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Количество подписчиков «групп смерти» сегодня составляет более 500 тыс. человек.

В ходе машинного мониторинга социальных сетей программным комплексом «Демон Лапласа» эксперты обнаружили более 500 сообществ, которые в разной степени связаны с идеологией суицида. По оценкам экспертов, приблизительное количество подписчиков «групп смерти» сегодня составляет более 500 тыс. человек, сообщают Известия.

В «ВКонтакте» есть как паблики численностью в 50 тыс. подписчиков, так и совсем маленькие группы до 50 человек. В некоторых случаях группы создают сами несовершеннолетние для своих сверстников. В этих группах поднимается тема самоубийства и описываются способы суицида.

С начала 2017 года в РФ было заблокировано 16 тыс. так называемых «групп смерти», сообщил изданию главы МВД Владимир Колокольцев. При этом в мае 2017 года программа «Демон Лапласа» зафиксировала только в социальной сети «ВКонтакте» 1500 упоминаний в день кодовой фразы «хочу в игру», которая дает куратору понять, что ребенок готов включиться в смертельный квест.

В июне число публикаций, содержащих указанные слова, выросло втрое. Статистика поискового запроса «способ самоубийства» также выросла втрое и продолжает расти.

Первая в РФ автоматизированная система круглосуточного мониторинга и сбора данных в интернете, которая позволяет получать и анализировать широкий спектр информации из социальных сетей, онлайн-СМИ и персональных блогов «Живого журнала», была запущена Центром исследования легитимности и политического протеста 18 мая 2017 года.

Проект получил название «Демон Лапласа» — в честь одноименного персонажа математического эксперимента начала XIX века.

По данным Роскомнадзора, с января 2017 года на «горячую линию» единого реестра запрещенной информации поступило более семи тыс. сообщений о «группах смерти». При этом ссылок, которые действительно содержат подобный контент, оказалось чуть более пяти тыс., 92% незаконных страниц уже заблокировано.

Социальная сеть «ВКонтакте» в связи с широким общественным резонансом в феврале текущего года ввела возможность пожаловаться на записи и комментарии с призывами к суициду. 

На государственном уровне со склонением подростков к суициду намерены бороться с помощью нового закона. Закон об ужесточении уголовной ответственности – до 12 лет - за доведение несовершеннолетних до самоубийства принят Госдумой.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось взять последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.

Позже, 11 мая, он признал вину в создании «групп смерти». Позже, 14 июня, СК завершил расследование по его делу. Теперь оно направлено для утверждения обвинительного заключения.

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