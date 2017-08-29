МВД задержало еще двух администраторов "групп смерти"

Полицейские задержали еще двух администраторов "групп смерти". Их подозревают в покушении на доведение до самоубийства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Во-первых, арестован 21-летний житель Московской области. Он являлся администратором созданной в январе 2017 года группы, склонявшей подростков к совершению самоубийств.

Молодой человек придумывал для нескольких десятков подписчиков группы задания "с целью оказать на них определенное психологическое воздействие".

Во-вторых, в Хабаровском крае арестована девушка - администратор аналогичной "группы смерти". В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому дали три года и четыре месяца колонии-поселения за попытку доведения до самоубийства. Порталу "Санкт-Петербург.ру" удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.