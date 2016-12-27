Роскомнадзор научит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти». Представители ведомства также предложили создать «суицидальный глоссарий» для выявления «групп смерти». Об этом сообщает газета «Известия».

Эти вопросы обсуждали на заседании рабочей группы, в котором приняли участие руководство надзорного ведомства, представители Роспотребнадзора, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и представители научного сообщества.

«Перед экспертами, прежде всего представителями научного сообщества, стоит задача разработки методики, которая позволит оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом. Должен быть создан своего рода «суицидальный глоссарий». При этом необходимо отделить понятие пропаганды самоубийств от сведений об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и «черного юмора», - отметил Вадим Ампелонский, пресс-секретарь Роскомнадзора.

Ампелонский добавил, что выявлять опасный контент в соцсетях тяжело из-за «тайного» языка общения, закрытого характера групп, посвященных суицидам, и «замусоренности смыслового поля».

При этом глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявил, что система мониторинга суицидального контента должна находиться в распоряжении администрации «ВКонтакте».

«Система должна осуществлять мониторинг в автоматизированном режиме. В случае обнаружения подозрительного контента он должен маркироваться. Затем проверяться вручную. Если факт подтверждается, нужно блокировать и контент, и автора. Если он восстанавливается под новым именем и продолжает, нужно о нем сообщать в надзорные органы. Проблема с суицидами очень масштабная, и ее надо решать», - резюмировал Давыдов.

Глава рабочей группы при ОП РФ Юлия Зимова выразила надежду, что обучение модераторов «ВКонтакте» положительно скажется на статистике детских и подростковых самоубийств, поскольку именно в этой соцсети сейчас находится большинство групп и сообществ суицидальной тематики.

Тему суицидов стали постоянно обсуждать после скандала вокруг задержанного Филиппа Будейкина, администратора «групп смерти». Молодому человеку предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства», речь идет о 15 подростках.

В итоге, Будейкина отправили на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области, известного под псевдонимом «Филипп Лис», проверят на вменяемость. Он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

Следственный комитет России по Петербургу просит всех людей, которым что-либо известно о деятельности «групп смерти» в социальных сетях, сообщить информацию об этом по телефону 8(812)570-66-71 или номеру «02». Следователи гарантируют анонимность звонков.

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