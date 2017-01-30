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Вишневский просит СКР проверить слова вице-спикера Госдумы Толстого о передаче Исаакия

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© Фото: rusdialog.ru

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Петр Толстой ранее назвал противников передачи собора потомками людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и "рушивших храмы в 1917 году".

Следственный комитет России попросили проверить высказывания вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о том, что противники передачи Исаакиевского собора РПЦ — это потомки людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и "рушивших храмы в 1917 году". С соответствующим заявлением, направленным главе СКР Александру Бастрыкину, обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там... из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек", — заявил на прошлой неделе Толстой.

Вишневский считает, что в действиях заместителя председателя Госдумы "усматриваются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" лицом с использованием своего служебного положения". Парламентарий попросил СКР в случае подтверждения фактов возбудить в отношении Толстого уголовное дело.

Слова вице-спикера ЗакСа ранее вызвали возмущение в Федерации еврейских общин России. Глава Федерации Борух Горин назвал высказывания Толстого "абсолютно недопустимыми" и добавил, что они "подрывают основы современной России, современного общества". Сам Толстой при этом удивился, что его сочли антисемитом.

"Только люди с больным воображением и не знающие истории своей стороны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма", — написал вице-спикер Госдумы в Facebook.

Позднее Горин заявил, что Толстой извинился за слова, которые могли неправильно понять, и этого достаточно.

Незадолго до этого Петр Толстой назвал протесты против передачи Исаакиевского собора "напрасным трудом". Он заявил, что все дискуссии по этому вопросу "искусственно подогреваются". Кроме того, вице-спикер Госдумы добавил, что собор — "это здание, которое должно принадлежать и служить Церкви".

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В субботу, 28 января, на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакиевскго собора РПЦ. По различным данным, на нем собралось от двух до пяти тысяч человек. В то же время на Марсовом поле собрались активисты Народного освободительного движения (НОД), выступающие за передачу собора Церкви. Их было не более 30 человек. Однако именно из-за активистов НОД полиция запретила ставить сцену и использовать звуковое оборудование на митинге против передачи собора.

 

В пятницу, 27 января, Василеостровский районный суд отказался рассмотреть иск к Смольному против передачи собора.

 

В интернете также продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 205 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

 

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов подал в Смольный заявку на проведение крестного хода в поддержку передачи собора. Планируется, что крестный ход пройдет 11 февраля с 11:30 до 13:00 от Казанского собора до Исаакиевского.

 

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