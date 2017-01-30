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Милонов предложил провести крестный ход в поддержку передачи Исаакия церкви

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© Фото: life.ru

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Депутат Госдумы уже обратился с соответствующей просьбой к митрополиту Варсонофию.

В поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви организуют крестный ход. Соответствующую заявку в Смольный подал депутат Государственной думы России Виталий Милонов.

Планируется, что крестный ход пройдет 11 февраля с 11:30 до 13:00 от Казанского собора до Исаакиевского. Милонов уже обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой благословить проведение крестного хода.

"Это делается не в пику тем, кто собирался на Марсовом поле. Мы просто хотим показать свою мирскую радость от передачи храма", — передает "Фонтанка.ру" слова парламентария.

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В субботу, 28 января, на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. На нем собралось более двух тысяч человек, часть которых потребовала отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В то же время на Марсовом поле собрались активисты Народного освободительного движения (НОД), выступающие за передачу собора Церкви. Их было не более 30 человек. Однако именно из-за активистов НОД полиция запретила ставить сцену и использовать звуковое оборудование на митинге против передачи Собора.

В социальных сетях сообщили о том, что в Петербурге раздают листовки, посвященные возрождению ежедневных богослужений в Исаакиевском соборе. При этом официально службы в нем проходят практически ежедневно по два раза, несмотря на то, что собор является музеем-памятником и пока что не принадлежит РПЦ.

Фото: http://babs71.livejournal.com
 

На прошлой неделе президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал патриарха Кирилла отсрочить передачу Исаакиевскоо собора Церкви. По его мнению, необходимо остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение вопроса.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин позднее ответил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями Эрмитажа и "не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра". Представитель Петербургской епархии выразил сожаление, что "такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора".

В пятницу, 27 января, Василеостровский районный суд отказался рассмотреть иск к Смольному против передачи собора.

В интернете продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 205 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

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