  • 26 Январь 2017
USD 27.01.2017 59.6356 +0.4867
USD ММВБ 16:17 59.39140  
EUR 27.01.2017 64.0248 +0.5994
EUR ММВБ 16:17 63.8850  
Нефть($) 26.01.2017 55.80 +1.09
Нефть(p) 26.01.2017 3327.67 +91.63

Суд принял иск к Смольному об отмене передачи Исаакиевского собора

Автор:


© Фото: turizmbezgranic.ru

Темы дня

Дата рассмотрения иска, который подали 20 человек, не сообщается.

Василеостровский районный суд зарегистрировал административный иск против комитета имущественных отношений Петербурга, касающийся отмены передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Авторами иска стали депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский, его помощник Александр Кобринский и 18 других человек. Заинтересованными лицами указаны комитет по культуре, государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и РПЦ.

Исковое заявление было зарегистрировано 25 января, а материалы были переданы судье 26 января в 12:18, сообщается на сайте суда. Дата рассмотрения иска не указана.

Читать также:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

Ранее директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил патриарха Кирилла отсрочить передачу собора РПЦ, чтобы найти "наиболее мудрое и справедливое решение" данного вопроса.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин ответил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями Эрмитажа и "не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра". Представитель Петербургской епархии выразил сожаление, что "такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора".

"Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма", — передает "Интерфакс" слова Пелина.

Ранее стало известно, что директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что РПЦ может не справиться с храмом. По его мнению, у Церкви возникнет ряд сложностей.

В интернете продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, ее уже подписали более 200 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

    Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm