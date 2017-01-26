Суд принял иск к Смольному об отмене передачи Исаакиевского собора

Василеостровский районный суд зарегистрировал административный иск против комитета имущественных отношений Петербурга, касающийся отмены передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Авторами иска стали депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский, его помощник Александр Кобринский и 18 других человек. Заинтересованными лицами указаны комитет по культуре, государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" и РПЦ.

Исковое заявление было зарегистрировано 25 января, а материалы были переданы судье 26 января в 12:18, сообщается на сайте суда. Дата рассмотрения иска не указана.

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Ранее директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил патриарха Кирилла отсрочить передачу собора РПЦ, чтобы найти "наиболее мудрое и справедливое решение" данного вопроса.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин ответил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями Эрмитажа и "не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра". Представитель Петербургской епархии выразил сожаление, что "такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора".

"Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма", — передает "Интерфакс" слова Пелина.

Ранее стало известно, что директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что РПЦ может не справиться с храмом. По его мнению, у Церкви возникнет ряд сложностей.

В интернете продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, ее уже подписали более 200 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.