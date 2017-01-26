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Пиотровский попросил патриарха Кирилла отсрочить передачу Исаакиевского собора

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© Фото: rg.ru

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Глава Союза музеев России считает, что необходимо найти наиболее мудрое решение ситуации.

Михаил Пиотровский, президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа, призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Союза музеев.

По словам Пиотровского, предполагаемая передача собора "вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме". Глава Эрмитажа считает, что мир в душах людей и согласие в обществе намного важнее любого имущества. Пиотровский заявил, что необходимо остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

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Глава Союза музеев добавил, что в настоящий момент Русской православной церкви переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России, а "речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества."

Ранее стало известно, что директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что РПЦ может не справиться с храмом. ПО его мнению, у Церкви возникнет ряд сложностей.

Петицию против передачи храма Русской православной церкви уже подписали более 200 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.

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