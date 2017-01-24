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Директор Исаакиевского собора Буров: РПЦ может не справиться с храмом

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© Фото: life.ru

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Глава музея назвал ряд трудностей, с которыми столкнется Церковь после передачи Исаакия.

Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что Русская православная церковь может не справиться с содержанием собора. По мнению Бурова, у РПЦ могут возникнуть трудности с привлечением средств для храма, сообщает "Комсомольская правда".

"Ежегодный доход Исаакиевского собора в качестве музея составлял около 800 миллионов рублей. Этих денег хватало, чтобы поддерживать здание в отличном состоянии. Мы обходились без помощи государства. Так, государственная дотация в 2016 году составила 1,4 тысячи рублей – это символическая выплата, положенная по закону. Церковь сделает вход бесплатным и не сможет зарабатывать столько, сколько могли мы. Возникает вопрос: где пользователь будет брать деньги, чтобы проводить все неотложные работы? Я не знаю. Будут ли выделяться такие серьезные средства из городского бюджета, вопрос тоже спорный", — заявил глава музея.

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Также Буров сомневается, что собор станет более доступным после передачи Церкви.

"В активный сезон мы открываемся в 10.00 и закрываемся в 23.00. А колоннада открыта до половины пятого утра. Будет ли храм работать в таком же режиме? Да, они декларируют бесплатный вход, но опять же все упирается в то, откуда они будут брать деньги на реставрацию", — сказал Буров.

Директор музея выразил беспокойство за дальнейшую судьбу множества экспонатов Исаакия. По его словам, для содержания тысяч предметов Смольный выделил две площадки (в Городской думе и в здании Первого российского страхового общества), однако они абсолютно не готовы принять их. Также Буров волнуется о будущем сотрудников музея, где в настоящее время работает около 400 человек.

"Они все стоят перед выбором: некоторые, скажу откровенно, не хотят состоять ни в какой религиозной организации, – добавляет Николай Буров. – В то же время я понимаю, что Русская православная церковь хочет только блага – она собирается улучшить, а не ухудшить ситуацию... Но у меня все равно остается тревога: справятся ли они? Исаакий – не просто храм, а одно из величайших сооружений в мире!" — сказал директор Исаакиевского собора.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на минувшей неделе заявил, что бесплатный вход в Исаакиевский собор станет главным условием передачи храма РПЦ.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви — это потомки людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и "рушивших храмы в 1917 году". Его высказывание глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал антисемитскими и недопустимыми.

В воскресенье, 22 января, в Исаакиевском соборе начали сбор подписей за сохранение музейного статуса. Собирают подписи и в интернете — петицию на сайте Change.org подписали почти 200 тыс. человек.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.

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