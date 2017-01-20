Суд рассмотрит законность передачи Исаакиевского собора РПЦ

Василеостровский районный суд рассмотрит законность передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Направлено коллективное административное исковое заявление о незаконности распоряжения КИО от 30.12.2016 №160-р "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, и действий КИО по изданию этого распоряжения", - написал Вишневский.

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Заявителями выступили несколько депутатов ЗакСа, документ был отправлен почтой за подписью всех истцов. "Мы полагаем, что оспариваемое нами распоряжение, а также действие комитета по имущественным отношениям по изданию этого распоряжения незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия федерального значения – памятник градостроительства и архитектуры "Исаакиевский собор", право на участие в культурной жизни, в том числе: право на приобщение к культурным ценностям, право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования, а также право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия", - отметил депутат.

Борис Вишневский также добавил, что в иске также оспаривается, что Смольный предпринял действия по передаче Исаакиевского собора РПЦ до того, как от патриархии поступило такое заявление.

"У меня такое ощущение, что нас держат за полных идиотов, три дня назад официальный представительно петербургской епархии нам заявил, что новая заявка на передачу Исаакия РПЦ еще не подавалась, при этом вчера на пресс-конференции Епископ Тихон (Шевкунов) говорит, что после крещения РПЦ будет подавать новую заявку, то есть заявки нет, а 30 декабря решение по ней уже было принято", - ранее уже объяснял Вишневский на встрече с петербуржцами, которая прошла около Исаакия 13 января.

Днем ранее, 19 января, стало известно, что на Марсовом поле в Петербурге все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию 28 января устроят в формате гайд-парка.