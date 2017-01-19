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Митинг против передачи Исаакия РПЦ проведут в формате гайд-парка

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Заявка на собрание в гайд-парке имеет уведомительный характер, Смольный не может отказать.

Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ проведут 28 января с 13 до 15 часов в формате гайд-парка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Заявка на официальный митинг была подана в понедельник, 16 января, четырьмя депутатами ЗакСа. В итоге, комитет по законности и правопорядку отказал парламентариям из-за другой заявки на митинг в это же время, якобы поданной раньше.

"Смольный отказал нам в согласовании митинга в защиту Исаакия на Марсовом поле. Якобы клоуны из "НОДа" уже подали заявку. Мы не сомневались, что какая-нибудь пакость такого рода будет обязательно. Без паники, друзья! Ничего не отменяется", - написал Вишневский.

По его словам, сегодня, 19 января, депутаты отправят еще одну заявку в Смольный. "Все состоится на том же месте в то же время. Заявку подадим на "гайд-парк", или "специально отведенное место" на том же Марсовом поле. Это имеет уведомительный характер, отказать нельзя", - отмечает парламентарий.

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Согласно законодательству, гайд-парк - это место для "коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера".

Формат гайд-парка ограничивает лишь количество участников – до 200 человек. Ранее на марше Немцова, согласованном в этом формате, было порядка 15 тыс. человек. "В таком же режиме мы проводили митинги памяти Бориса Немцова и против моста Кадырова. Мы с Резником, Ковалевым и Пивоваровым скинемся на штраф за превышение численности. До встречи 28 января на Марсовом поле", - резюмировал Борис Вишневский.

В июне 2012 года Госдума поддержала поправку в закон о митингах о создании в каждом регионе России гайд-парков. В итоге губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, по которому гайд-парком в Петербурге стал участок на Марсовом поле. Штрафы для граждан за превышение количество участников - от 10 до 300 тыс. рублей, для организаций - до 600 тыс. рублей.

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