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Суд отказался рассматривать иск к Смольному против передачи Исаакия РПЦ

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Депутат ЗакСа Борис Вишневский намерен оспорить отказ в рассмотрении иска.

Василеостровский районный суд 27 января отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил оппозиционер Андрей Пивоваров.

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В суде решили, что документ, опубликованный Смольным, не является решением о передаче собора РПЦ. "Судья решил, что Комитет имущественных отношений ничего не передаёт, а значит оспаривать нечего", - пишет Пивоваров.

Авторами иска стали депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский, его помощник Александр Кобринский и 18 других человек. Депутат ЗакСа Борис Вишневский намерен оспорить отказ в рассмотрении иска.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи собора Церкви, никаких других документов относительно собора правительство Петербурга не публиковало.

Петицию против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org подписали более 200 тыс. человек. В субботу, 28 января, с 13 до 15 часов, на Марсовом поле пройдет митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, протестную акцию устроят в формате встречи с депутатами.

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