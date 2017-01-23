Вице-спикер Госдумы Толстой: Протесты против передачи Исаакия — напрасный труд

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой назвал протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви "напрасным трудом".

"Все те граждане, которые подписывают петиции, называются "артель напрасный труд". К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством", — передает "Интерфакс Религия" слова Толстого.

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Вице-спикер Госдумы добавил, что все дискуссии вокруг передачи собора "искусственно подогреваемы".

"Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить Церкви," — считает зампредседателя Госдумы.

Также Толстой заявил, что все противники передачи Исаакиевского собора "обязаны исполнять закон", подразумевая закон 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Сегодня, 23 января, активисты движения "Весна" провели у стен Исаакиевского собора несогласованную акцию. Несколько человек пришли к собору с зелеными мешками, на которых изображены знаки рубля и доллара. Затем один из активистов в одежде священника лег на ступеньки храма, а его обложили мешками. В руках у молодого человека были таблички с надписями "Хочу еще больше" и "Не ходите на митинг 28.01.13:00", последняя из которых посвящена митингу в защиту передачи собора. Акция продлилась несколько минут, после чего активисты скрылись.

Фото: vk.com/spb_vesna

Движение "Весна" уже проводила акцию против передачи собора РПЦ. Несколько человек 11 января вывесили на колоннаде Исаакия баннер с надписью "Не РПЦ". Другую акцию провела арт-группа "Родина". Ее участники "передали в дар" Церкви несколько известных объектов города, в том числе Гостиный двор, Цирк на Фонтанке и Медного всадника.

В воскресенье, 22 января, в Исаакиевском соборе начали сбор подписей за сохранение музейного статуса. Собирают подписи и в интернете — петицию на сайте Change.org подписали более 198 тыс. человек.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.