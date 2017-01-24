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Вице-спикер Госдумы Толстой: Противники передачи Исаакия — потомки выходцев из черты оседлости

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© Фото: tsargrad.tv

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Заявление зампредседателя Госдумы вызвало возмущение в Федерации еврейских общин России.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви — это потомки людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и "рушивших храмы в 1917 году".

"Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там... из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек", — передает "Эхо Москвы" слова вице-спикера Госдумы.

Чертой оседлости называлась территория в Российской империи, за пределами которой запрещалось постоянное жительство иудеям и цыганам. Она существовала с 1791 по 1917 год.

Заявление Толстого возмутило Боруха Горина, главу департамента общественных связей Федерации еврейских общин России. По его мнению, антисемитские слова вице-спикера Госдумы абсолютно недопустимы и они "подрывают основы современной России, современного общества".

"Он рассуждает о правнуках и говорит как праправнук человека, в свое время преданного анафеме православной церковью России. Значит ли это, что он несет такую же ответственность за то, что происходило в 17-м году с храмами православной церкви, когда рушили их, конечно, не только евреи, а рушили люди разных национальностей и вероисповеданий? И среди них, конечно, было огромное количество толстовцев, которые рушили церкви, в том числе, из-за того безобразного отношения, которое тогдашняя православная церковь проявляла к великому гуманитарному мыслителю, великому писателю земли русской Льву Николаевичу Толстому. Это, так сказать, просто, если уже вспоминать родственные связи", — заявил Горин.

Слова Толстого прокомментировал и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Интересно, скоро братья Толстого по разуму в Госдуме вспомнят, кто Христа распял?" — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Также Вишневский заявил, что из-за слов зампредседателя Госдумы намерен обратиться в Следственный комитет России или прокуратуру.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин назвал заявления Толстого "противоречием истории".

"Дедушки и прадедушки определенных людей очень критически относились к Русской православной церкви и даже были преданы анафеме тогдашней официальной церковью за попытки отстаивать истинное христианство на Руси. И уж, конечно, сегодня этот прадедушка выступал бы против передачи Исаакиевского собора попам. Поэтому очень странно, когда человек, который называет себя прямым потомком великого русского писателя, ударяется не только в прямое противоречие с историей, но и в антисемитизм. Несомненно, такая антисемитская позиция должна получить всеобъемлющую оценку органов государственной власти, не говоря уж об обществе", — написал Добрынин в Facebook.

Позднее Толстой в Facebook написал, что "только люди с больным воображением и не знающие истории своей строны могут усмотреть в моих словах признаки антисеметизма".

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Накануне, 23 января, Толстой назвал протесты против передачи Исаакиевского собора "напрасным трудом". Он заявил, что все дискуссии по этому вопросу "искусственно подогреваются". Кроме того, вице-спикер Госдумы добавил, что собор — "это здание, которое должно принадлежать и служить Церкви".

В воскресенье, 22 января, в Исаакиевском соборе начали сбор подписей за сохранение музейного статуса. Собирают подписи и в интернете — петицию на сайте Change.org подписали почти 200 тыс. человек.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. В конце минувшей недели стало известно, что законность передачи храма РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка.

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