Песков: Письмо генсека Совета Европы не может быть основанием для помилования Сенцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда не может быть основанием для помилования украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 26 июня.

Ягланд направил главе РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил освободить Сенцова, осужденного в России на 20 лет за терроризм. Режиссер в середине мая начал бессрочную голодовку, поэтому российского лидера уже не раз просили освободить Сенцова.

Песков заявил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве. «Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в вопросе освобождения Сенцова «новостей и подвижек нет».

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Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В конце мая 2018 года член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова предложила обменять Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, которого арестовали в Украине по обвинению в госизмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, насколько ему известно, вопрос об обмене никто официально не инициировал.

Позднее вопрос был задан главе РФ Владимиру Путину во время «прямой линии». Президент заявил, что в Кремле «пока не думали» об этом. Путин подчеркнул, что Сенцова обвинили в подготовке взрыва, а Вышинского арестовали за то, что он журналист. «Это несопоставимые вещи», — добавил российский лидер.

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