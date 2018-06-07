«Володя, ты не устал?»: главные вопросы «прямой линии» с Путиным

Президент России Владимир Путин в очередной раз провел «прямую линию». Глава РФ ответил на вопросы жителей страны в прямом эфире в 16-й раз и первый – за четвертый президентский срок.

В 2018 году трансляция прошла без гостей в студии, как и в период с 2001 по 2008 год, зато Путин в прямом эфире связавался с главами регионов и министрами, чтобы обсудить вопросы.

Общение с президентом длилось почти четыре с половиной часа. Путин успел ответить на 67 вопросов, которые затрагивали самые разные темы. Больше всего – 12 вопросов, касались экономики, восемь – международных отношений, а семь – внутренней политики. «Санкт-Петербург.ру» собрал самое главное, о чем говорил президент России.

Фото: kremlin.ru

Обманутые дольщики

Особое внимание Путин уделил проблеме обманутых дольщиков, которая актуальна и для Петербурга. По словам президента, ситуация связана с недостаточно внятным регулированием отрасли и большими объемами строительства.

«Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, объем денег – 3,4 трлн руб. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», – сказал Путин.

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Он отметил, что с 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства, а привлекать средства будут только через банки. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан», – подчеркнул президент.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что власти разработают новый механизм, который позволит не строить «пирамиды», а сохранять деньги дольщиков. По его мнению, это поможет очистить рынок и выполнить задачу по возведению 120 млн квадратных метров жилья в год.

Фото: kremlin.ru

Свалки

Спросили президента и о незаконных свалках и мусорных полигонах. Путин назвал вопрос чрезвычайно важным и острым. По словам президента, десятки тысяч полигонов работают «либо в серую, либо не зарегистрированы». Он подчеркнул, что необходимо кардинально изменить ситуацию.

Путин заявил, что нужно построить более 200 заводов по утилизации отходов. «Речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями», – отметил президент. Глава РФ добавил, что необходимо идти по пути Японии, где некоторые заводы расположены даже в центре крупных городов, но не вызывают никаких вопросов.

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«От губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы. Следующий пункт – персональная ответственность. Новый вице-премьер Гордеев должен будет скоординировать работу в этой сфере», – сказал Путин.

На прямую связь вышел сам вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев, который сказал, что Россия производит более 70 млн тонн отходов в год, а перерабатываются только 8% из них. Он добавил, что каждый регион в скором времени будет разрабатывать собственные схемы работы с отходами, которые будут приниматься при общественном обсуждении.

Фото: kremlin.ru

Цены на бензин

Дальнобойщик из Петербурга Алексей Караваев спросил у Путина об одной из наиболее обсуждаемых в последнее время тем – о резком росте цен на бензин. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость одного литра в России выросла почти на 1 рубль.

По словам президента, это связано с «неточным, мягко говоря, регулированием в сфере энергетики».

Он пояснил, что «маневр правительства» по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на мировом рынке. Путин отметил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят.

«Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке», – рассказал Путин.

Президент позвонил министру энергетики Александру Новаку, который подтвердил, что рост цен, который в мае составил 5,6%, был остановлен. По его словам, срочные фискальные меры уже оказали свое влияние. «Были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Никакого дефицита на внутреннем рынке не отмечается», – отчитался Новак.

Фото: kremlin.ru

Экономика

По словам президента, экономика России движется в сторону «устойчивого белого цвета». Путин отметил, что в стране растет промышленность и сельское хозяйство, а на фоне роста инвестиций был достигнут исторический минимум по инфляции.

«Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста экономики. И это на фоне устойчивого роста инвестиций, 4,4%. Это очень хороший показатель, рост в будущем нам обеспечен», – заявил президент.

По его словам, у России низкий уровень задолженности, наблюдается рост золотовалютных резервов. По словам президента, все это говорит о том, что у страны стабильные условия для развития экономики. Растет продолжительность жизни россиян, увеличиваются зарплаты и реальные доходы населения.

НДФЛ

Российский лидер пообещал не менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также не вводить налог с продаж. Это было признано властями нецелесообразным.

Путин подчеркнул, что власти за счет изменения налогов должны не увеличить число людей, а сократить их. «Мы двигаемся в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач – уменьшение числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности», – пояснил президент.

Пенсионный возраст

Президента спросили о предложениях по повышению пенсионного возраста в России. «Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», – сказал Путин.

Он отметил, что одна из ключевых задач, поставленных перед правительством, – повышение доходов пенсионеров, которое должно быть значительным.

«Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», – подчеркнул Путин.

Видео: YouTube / Новости на Первом канале

Новое правительство

Российский лидер назвал состав нового правительства РФ оптимальным. Об этом он заявил в ответ на вопрос, почему кабинет министров не обновился на 100%.

«Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних, минимум, полутора лет. И я прекрасно знаю, что, если бы мы на 100% «зачистили» все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже очень грамотных, минимум, два года потребовалось на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые», – сказал президент.

Санкции

Российский лидер заявил, что в Европе публично говорят о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России. «Ведь дело не только в наших разговорах с глазу на глаз. Это значительная часть самого переговорного процесса и с лидерами Франции, Федеративной республики Германии, сейчас я был в Австрии – с австрийскими нашими друзьями, с представителями многих других европейских стран, я уже не говорю про Азию. Они говорят не только это на ухо, они публично уже говорят», – сказал он.

Путин отметил, что санкции направлены на сдерживание России, однако «нужно не сдерживать кого бы то ни было, а наладить взаимодействие». По мнению президента, такой подход положительно бы сказался на мировой экономике.

Сирия

Путина спросили, когда из Сирии выведут российских военнослужащих. Он ответил, что Россия пока не планирует возвращать подразделения домой, «но и не строит там долгосрочных сооружений».

«Наши военные будут находиться там, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Пока мы не планируем их выводить», – добавил президент.

Он отметил, что Россия не оставит в беде семьи погибших военнослужащих.

Фото: kremlin.ru

Провокации в Донбассе

Писатель Захар Прилепин во время «прямой линии» спросил у Путина о готовящихся провокациях в Донбассе на период Чемпионата мира по футболу в РФ. По его словам, украинская армия может воспользоваться ситуацией и начать боевые действия.

«Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – ответил Путин.

Президент выразил надежду, что провокация украинских властей все же не произойдет. «Мы оказываем обеим непризнанным республикам (Донецкой и Луганской народным республикам, ДНР и ЛНР – прим. ред.) помощь и будем делать это дальше», – подчеркнул Путин.

Третья мировая война

Путин рассказал про угрозу, которую несет теоретическая Третья мировая война. Он заявил, что она может положить конец цивилизации.

Президент подчеркнул, что за сам факт, что после окончания Второй мировой войны люди живут в глобальном мире, не считая региональных войн, которые возникают по тем или иным причинам, можно благодарить паритет между ведущими военными державами, достигнутый из-за страха взаимного уничтожения.

Путин напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок».

Сенцов и Вышинский

Главу РФ спросили о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет за терроризм, на арестованного в Украине главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене.

Президент заявил, что в Кремле «пока не думали» об этом. Путин подчеркнул, что Вышинский был арестован за то, что он журналист, а Сенцова обвинили в подготовке взрыва. «Это несопоставимые вещи», – добавил глава РФ.

Фото: kremlin.ru

Блокировки в интернете

Глава РФ заявил, что сервисам YouTube и Instagram не грозит блокировка в России. «Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать», – сказал он.

Путин отметил, что в ситуации с мессенджером Telegram, который заблокировали в середине апреля 2018 года, вопросы безопасности были первостепенными.

«Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути – именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», – заявил Путин.

Футбол

Бывший главный тренер сборной РФ Валерий Газзаев попросил Путина оставить футбол в центре внимания после Чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Хотелось бы, чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо», – сказал он.

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Путин отметил, что после ЧМ-2018 необходимо загружать всю инфраструктуру, созданную для турнира. По словам президента, необходимо сделать все объекты окупаемыми. Он добавил, что «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на стадионах возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов».

Видео: YouTube / Россия 24

Преемник Путина

Президент сказал, что всегда думает о своем возможном преемнике на посту главы государства. Он подчеркнул, что его определит российский народ.

«Но я, конечно, думаю о том, чтобы у нас подрастало молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию», – добавил Путин.

Вера в бога

Путин признался, что ему очень трудно говорить на публику о вере в бога, однако он смог ответить на вопрос, когда к нему пришла вера в бога.

«Каждый человек рождается с верой в бога, на мой взгляд. Только разные люди в разное время начинают это понимать. Например, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые отъявленные атеисты, уверен, каждый из них, идя в атаку, думал о боге. Поэтому есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но каждый думает об этом», – считает президент.

Еще один вопрос касался совета его отца, который Путин передал бы внукам. Президент моментально ответил: «Не врать!»

Усталость

Некоторые вопросы телезрителей Путин выбирал сам. Например, про то, не устал ли он на посту президента.

Видео: YouTube / Происшествия

Реакция соцсетей

Пользователи интернета опубликовали много шуток, связанных с «прямой линией». Одной из популярных тем стала картинка, посвященная росту цен на бензин, которую показали в студии.

Фото: vedomosti.ru

Фото: Twitter / @d0ct0ebcknn

Поводом для шуток стала и невероятная речь Валерия Газзаева.

Фото: Twitter / @yuridud

Фото: Twitter / @riarip

Фото: Twitter / @TheCherdyntsev

Фото: Twitter / @martin_camera

Бурную реакцию пользователей интернета вызвали СМС от россиян. Текст сообщений демонстрировался на экране.

Фото: Twitter / @A_Kapustin

Фото: Twitter / @dternovskiy