Украинский омбудсмен: Есть подозрения, что голодающего Сенцова кормят насильно

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть основания полагать, что украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет и объявившего голодовку, пытаются кормить насильно. Об этом говорится в обращении омбудсмена, направленном в адрес уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Ивана Лищины.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов за время бессрочной голодовки, объявленной 14 мая, набрал два килограмма. По ее словам, режиссеру с его разрешения ставят капельницы с питательными веществами.

Денисова попросила Лищину направить в ЕСПЧ заявление о возможном нарушении прав Сенцова. Украинский политик добавила, что у нее нет подтвержденных сведений о здоровье режиссера.

Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В поддержку режиссера выступают российские и иностранные деятели искусства, в том числе Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Джонни Депп и Борис Гребенщиков.

В конце мая 2018 года член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова предложила обменять Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, которого арестовали в Украине по обвинению в госизмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, насколько ему известно, вопрос об обмене никто официально не инициировал.

Позднее вопрос был задан главе РФ Владимиру Путину во время «прямой линии». Президент заявил, что в Кремле «пока не думали» об этом. Путин подчеркнул, что Сенцова обвинили в подготовке взрыва, а Вышинского арестовали за то, что он журналист. «Это несопоставимые вещи», — добавил российский лидер.

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