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Сестра Сенцова: Все катастрофически плохо, конец близок

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© Фото: Сергей Пивоваров / РИА «Новости»

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Осужденный за терроризм режиссер находится в очень плохом состоянии, но отказывается от перевода в больницу.

Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет за терроризм, назвала его состояние «катастрофически плохим». Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook.

Сенцов держит голодовку в колонии на протяжении 87 дней. По словам Каплан, он через адвоката передал письмо, в котором рассказал, что практически не встает.

Помимо этого, украинский режиссер написал, что «конец близок». Его родственница сказала, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе в гражданскую больницу.

«Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной», – заявила Каплан, отметив, что «все очень плохо».

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Она добавила, что Сенцов находится в «информационном вакууме». Ему не передают писем, поэтому он не знает, «интересуется ли кто-то еще его голодовкой».

Накануне, 7 августа, адвокат Дмитрий Динзе рассказал об ухудшении состояния Сенцова. По его словам, заключенному дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем. В Федеральной службе исполнения наказаний позднее заявили, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Режиссер 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что прекратит ее после освобождения украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России.

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