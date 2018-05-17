В Херсоне по делу о госизмене арестовали главного редактора «РИА Новости Украина» Вышинского

Херсонский суд арестовал главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене, за что грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, Вышинский пробудет под стражей 60 дней. Он добавил, что его клиента не отпустили под залог. Защита журналиста намерена опротестовать решение об аресте.

Главред издания заявил, что все действия против него были расписаны заранее. «В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения», – сказал он.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в четверг потребовал немедленно освободить Вышинского. Он назвал действия Службы безопасности Украины «давлением на журналистов, которые пытаются работать по совести».

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников назвал арест Вышинского «психозом на фоне русофобии».

«Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Они пытаются заткнуть всеми возможными способами свободу слова», – добавил депутат.

Вышинский был задержан 15 мая. В этот день утром сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе издания.

«РИА Новости Украина» – украинское агентство является информационным партнером российского МИА «Россия сегодня».

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