Сенатор Нарусова предложила обменять режиссера Сенцова на журналиста Вышинского

Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила обменять украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Харькове журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нарусова связалась с Сенцовым, который приговорен к 20 годам заключения по делу о терроризме, по видеосвязи. Она заявила, что режиссер не жалуется на условия содержания в колонии «Белый медведь» и не собирается прекращать голодовку, начавшуюся 14 мая.

По мнению сенатора, власти России и Украины должны обменяться друг с другом Сенцовом и Вышинским. «Или мы можем поставить вопрос о применении формулы «всех на всех», которая действует при обмене пленными на Донбассе», – сказала Нарусова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песком заявил, что Сенцова приговорили по делу о терроризме. «Это очень срьезное обвинение, и это не просто обвинение, а это вердикт суда», – сказал он, добавив, что, насколько ему известно, вопрос об обмене никто не инициировал.

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали 15 мая, в тот же день сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе издания. Через два дня его арестовали по обвинению в госизмене, за что грозит до 15 лет лишения свободы.