«Политика – не скальпель, а топор»: о чем рассказал Сокуров в интервью проекту «ещенепознер»

Режиссер и народный артист России Александр Сокуров дал интервью шоу «ещенепознер», созданное общественно-культурным проектом «Открытая библиотека».

С ведущим Николаем Солодниковым он обсудил свое творчество, спор с Путиным, молодых артистов и другие темы. «Санкт-Петербург.ру» пересказывает самые интересные моменты, прозвучавшие в программе.

Скриншот с YouTube-канала «ещенепознер»

Монеточка

Сокурова спросили, что он думает о песне Лизы Монеточки «Русский ковчег», которая была вдохновлена его одноименным фильмом. Режиссер отметил, что прежде не слышал об исполнительнице, а когда ознакомился с композицией, отнесся к ней критически.

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«Это не индивидуально очень, на мой взгляд. Это монетизировано очень. Как количество монет может быть бесконечно много, так и такого может быть бесконечно много. Не мне судить об этом голосе, об африканской природе вообще вот этого всего. Все вот это африканское, очень не симфонично», – сказал он.

Режиссер добавил, что молодые музыканты зачастую забывают о выдающихся деятелях прошлого, которые «опирались на многослойность музыкальных тем и многослойность аккомпанемента».

Metallica

Александр Николаевич рассказал, что отклонил предложение Metallica сделать документальный фильм, посвященный группе. Свое решение он объяснил тем, что считает себя слишком независимым человеком, чтобы «обслуживать какое-то направление музыкальное или какую-то группу». Заслуженный деятель искусств РФ добавил, что ему многое не нравится в Metallica.

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Женский спорт

«Я не люблю женские виды спорта, мне кажется, что в этом есть какая-то патология», – считает Сокуров. По мнению режиссера, «уважающая себя женщина или девушка никогда не пойдет в профессиональный спорт», потому что это «аномально для женской природы». К мужскому спорту Сокуров относится положительно, в том числе ко всем видам единоборств.

Кирилл Серебренников

По мнению Сокурова, создатель фильмов «Лето» и «Ученик» – один из наиболее выдающихся современных режиссеров из России. Он отметил, что картина, посвященная Виктору Цою и Майку Науменко, – «работа свободного человека».

Сокуров считает, что у Серебренникова есть способность преуспевать во всех сферах, в которых он работает. «У него нет границ, он все может», – подчеркнул он.

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Также Александр Николаевич выделил петербургского документалиста Виктора Косаковского. «Выдающийся человек, который выходит на рамки такого гуманитарного качество, которого в мировом кино нет», – сказал Сокуров.

Он добавил, что в прошлом лучшей в кинематографе была Кира Муратова, которая скончалась летом 2018 года.

Фото: «Открытая библиотека»

Крым и Украина

Сокуров отметил, что еще десять лет назад говорил о «неизбежности войны с Украиной и, возможно, с Казахстаном». При этом режиссер подчеркнул, что ему все равно, какой стране принадлежит Крымский полуостров.

«Мне важно, чтобы он был доступен человеку, и чтобы там всем было хорошо. А чей он – для меня совершенно неважно», – заявил артист.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о том, «сколько там было пролито крови», поэтому всем сторонам надо осторожно к этому относиться. «Политика, конечно, цинична. Это не скальпель, это топор», – считает Сокуров.

Чечня

Режиссер сказал, что называет Чеченскую Республику «сектором», потому что не видит в регионе «признаков демократической структурности». Сокуров отметил, что дважды встречался с Рамзаном Кадыровым, поэтому может просчитать его характер.

«Чеченцы никогда не соглашались жить с русскими, ни в одном государстве, ни по одним законам. Ничего не изменилось», – заявил он.

По его словам, между Россией и Чечней был заключен политический компромисс, «и обе стороны выжидают, кто переступит какую-то границу».

Фото: Саид Царнаев / РИА «Новости»

Путин

Сокуров заявил, что ему не было страшно, когда он в 2016 году на заседании совета по культуре обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым. В 2015 году его осудили на 20 лет колонии в России по обвинению в терроризме.

«Я только помню, что в момент, когда я это говорил, рядом сидел [актер и режиссер Олег] Табаков, стучал мне по коленке под столом и шептал: «Сашка, прекрати! Сашка, прекрати!» Я не понимал, почему он меня призывает прекратить, что такого происходит. Меня удивило то, что никто не поддержал, потому что есть люди, которые объективно еще более независимы от власти», – отметил он.

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Сокуров считает, что все это должно было вылиться в большую дискуссию, но члены совета и другие личности не присоединились к обсуждению. Он подчеркнул, что перебивал Путина не только на том заседании, но и в личном общении.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС