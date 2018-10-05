Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней без пищи

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за терроризм, прекратил голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко.

По его словам, «лучшие диетологи Москвы» разработали для Сенцова специальную диету, которая поможет выйти из голодовки. Всего режиссер провел без пищи 145 дней.

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Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Режиссер 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что прекратит ее после освобождения украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России.

В августе двоюродная сестра Сенцова сказала, что ее родственник находится в очень плохом состоянии. По ее словам, «конец близок».