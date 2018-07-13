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«Он никого не убивал»: мать Сенцова попросила Путина помиловать сына

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© Фото: Сергей Пивоваров / РИА «Новости»

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Режиссер, приговоренный к 20 годам колонии, 13 июля отмечает день рождения 61-м днем бессрочной голодовки.

Мать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме, попросила президента РФ Владимира Путина помиловать сына. Об этом сообщило «Эхо Москвы», которое опубликовало текст ходатайства Людмилы Сенцовой.

Она заявила, что «все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья». Сенцова подчеркнула, что ей трудно судить о степени вины своего сына и не собирается убеждать Путина в его невиновности. «Просто скажу, что он никого не убивал», – подчеркнула она.

Сенцова попросила главу РФ проявить милосердие и не губить жизнь Сенцова и его близких.

Ходатайство датировано 22 июня 2018 года, однако текст документа появился только 13 июля, в день рождения осужденного режиссера. Ему исполнилось 42 года.

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Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Режиссер 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что прекратит ее после освобождения украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России.

В конце мая член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова предложила обменять Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, которого арестовали в Украине по обвинению в госизмене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, насколько ему известно, вопрос об обмене никто официально не инициировал.

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