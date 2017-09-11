Французские театры выступили в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей. Они призвали президента Франции содействовать освобождению режиссера и пообещали приехать на суд. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание RFI.

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Акция прошла в парижском театре "Шайо". В ней приняли участие директор этого театра Дидье Дешам, директор Авиньонского театрального фестиваля Ольвье Пи, актеры Николя Бушо, Изабель Карре и Шарлотта Рэмплинг, танцовщица и хореограф Мари-Аньес Жило, поэт и переводчик Андре Макрович, а также бывший министр культуры Франции Жак Ланг и многие другие.

"Мы, артисты, творческие люди собрались здесь, чтобы высказать нашу приверженность ценностям свободы, свободы творчества. У меня есть ощущение, что дело Серебренникова - это произвол. И это нормально, что творческое сообщество всего мира поднялось, чтобы настойчиво просить у российских властей сделать все для того, чтобы большой артист смог возобновить свою работу. У меня есть ощущение, что в России используются - и уже не в первый раз - вроде бы юридические аргументы, чтобы прикрыть преследование за политику, за убеждения", - заявил Ланг.

Дидье Дешам, в свою очередь, напомнил, что на сцене его театра Серебренников в 2014 году ставил свой "Сон в летнюю ночь" При этом СК утверждает, что спектакль не был поставлен, а выделенные на него деньги - похищены. По его мнению, позиция следствия показывает, насколько "этот судебный процесс выходит за рамки здравого смысла".

"Мы пришли сюда, чтобы защитить свободу творчества, да и просто свободу нашего коллеги и друга Кирилла Серебренникова. Первое, что можно сделать - это объединиться и выразить протест. Хочу отметить, как нас сегодня много, и приглашаю всех сделать коллективную фотографию на фоне слов поддержки в адрес Кирилла. И затем подписать составленный нами текст", - добавил Дешам. После этого все собравшиеся подписали письмо в защиту режиссера.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его "забрали практически со съемочной площадки" фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.