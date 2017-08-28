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Иностранные деятели культуры выступили в защиту Кирилла Серебренникова

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Петицию подписали актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран.

Иностранные деятели культуры выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Der Spiegel.

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Петицию на сайте Change.org подписали актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран. Сбор подписей организовал немецкий режиссер Томас Остермайер.

В петиции утверждается, что дело против Серебренникова завели «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Авторы напоминают, что, по версии следствия, Серебренников и другие фигуранты получили деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», однако не поставили его. На самом деле постановка имела большой успех.

«Не менее непропорциональным выглядит домашний арест, под который его поместили до суда», - говорится в петиции. Авторы и подписанты призывают прекратить преследование Серебренникова и снять «сомнительные обвинения против него».

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму», - сказано в обращении.

Оно адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре России. В целом, под петицией уже подписалась более 2300 людей.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

На суде 23 августа за режиссера поручились многие деятели искусства, в том числе Наталья Солженицына, Ирина Прохорова, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский и Алексей Учитель, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

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