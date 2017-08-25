Вырыпаев написал открытое письмо в поддержку Серебренникова

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев написал открытое письмо в поддержку Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» находится под домашним арестом до 19 октября.

Вырыпаев считает, что арест Серебренникова - это позор, и что виновата в аресте действующая власть, которая ведет себя так же, как и в свое время советская. Он обратился к деятелям российской культуры, отметив, что поддерживая режим Владмира Путина в обмен на возможность вести свою деятельность и помогать стране, российские элиты оказывают «медвежью услугу» будущему поколению.

«Сегодняшняя власть открыто наследует власти террористической организации «большевиков». Памятники Ленину стоят почти в каждом городе, его тело лежит на Красной площади, не говоря о том, что даже сегодня устанавливаются бюсты и памятники Сталину. Также власть открыто использует атрибутику террористической организации «большевиков»: знамена, символы, название улиц именами главарей красного террора, музыку коммунистического гимна (на другие слова) и т.д.», - пишет Вырыпаев.

Режиссер отметил, что в 2018 году в России пройдут выборы президента, на которых, скорее всего, снова победит Владимир Путин. «Но у нас есть год, чтобы попытаться максимально снизить его рейтинг, а главное – его авторитет и авторитет всей этой правящей идеологии. Многие из нас общаются с людьми крупного бизнеса, и мы знаем, какое на самом деле существует недовольство властью в этих кругах, разумеется, у тех, кто не состоит в самом близком окружении президента. Но опасаясь потерять свои большие деньги, бизнес прячется и молчит, надеясь пережить это время и на всякий случай выводя свои финансы за границу», – продолжил он.

Вырыпаев отметил, что Путин является гарантом стабильности и порядка для его близкого окружения, однако как только действующий президент утратит контроль над массами, он сразу же станет им не нужен. Изменить ситуацию, по мнению Вырыпаева, можно путем формирования общественного мнения.

«Я лично не верю в путь насилия. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому единственное наше оружие - это формирование общественного мнения. Воспитание молодого поколения на других ценностях. И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России, можем сделать, - это перестать поддерживать эту власть», - заявил он.

Вырыпаев призвал «попытаться максимально снизить» рейтинг Путина перед выборами 2018 года, а также - «его авторитет и авторитет всей этой правящей идеологии». С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте «Киносоюза». Изначально письмо опубликовал «Сноб», однако сейчас оно удалено с сайта журнала.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей. По условиям домашнего ареста, режиссер не сможет ходить в театр - только после разрешения следователя.