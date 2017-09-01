Актер Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Британский актер Иэн Маккеллен выступил в поддержку художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на письмо актера.

Маккеллен пишет, что был «удивлен и напуган», узнав об обвинениях в адрес Серебренникова, поскольку не верит, что тот мог сделать что-то, «что способно подорвать успех «Гоголь-центра».

По его словам, «Гоголь-центр» впечатлил его больше всех других мест, где он побывал во время визита в Россию в прошлом году. «Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра», - сказано в письме.

Маккеллен призвал «всех, кто в состоянии это сделать», поддержать Серебренникова и «дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом «Гоголь-центре».

«Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства», - написал актер.

Письмо начинается словами: «Я 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из «Властелина колец». Подписался актер как «сэр Иэн Маккеллен, кавалер Ордена Чести, Командор Британской империи».

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

На суде 23 августа за режиссера поручились многие деятели искусства, в том числе Наталья Солженицына, Ирина Прохорова, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский и Алексей Учитель, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.