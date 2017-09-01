  • 2 Сентябрь 2017
USD 02.09.2017 58.0557 -0.4897
USD ММВБ 00:17 57.45050  
EUR 02.09.2017 68.9992 -0.6230
EUR ММВБ 00:17 68.1440  
Нефть($) 01.09.2017 52.75 0.02
Нефть(p) 01.09.2017 3062.44 -24.66

Актер Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Автор:


© Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Темы дня

Маккеллен пишет, что был «удивлен и напуган», узнав о домашнем аресте режиссера.

Британский актер Иэн Маккеллен выступил в поддержку художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на письмо актера.

Маккеллен пишет, что был «удивлен и напуган», узнав об обвинениях в адрес Серебренникова, поскольку не верит, что тот мог сделать что-то, «что способно подорвать успех «Гоголь-центра».

По его словам, «Гоголь-центр» впечатлил его больше всех других мест, где он побывал во время визита в Россию в прошлом году. «Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра», - сказано в письме.

Маккеллен призвал «всех, кто в состоянии это сделать», поддержать Серебренникова и «дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом «Гоголь-центре».

«Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства», - написал актер.

Письмо начинается словами: «Я 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из «Властелина колец». Подписался актер как «сэр Иэн Маккеллен, кавалер Ордена Чести, Командор Британской империи».

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

На суде 23 августа за режиссера поручились многие деятели искусства, в том числе Наталья Солженицына, Ирина Прохорова, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский и Алексей Учитель, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram