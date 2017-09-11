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Противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль "коктейлями Молотова"

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© Фото: Константин Добрынин / страница в Facebook
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    Это уже второе подобное нападение за последние две недели.

    Противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль "коктейлями Молотова". Это уже второе подобное нападение за последние две недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-сенатор от Архангельской области адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин.

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    "Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать "коктейли Молотова" и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису в 05:30 утра. С добрым утром, страна", - написал Добрынин. Около сгоревшего автомобиля оставили записку "За Матильду гореть".

    В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

    Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие "террористической организации". Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

    Сегодня, 11 сентября, также стало известно, что вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала в суд на режиссера Алексея Учителя. Иск о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению "Рок", художественным руководителем которого является Алексей Учитель, подан в Октябрьский суд. Представлять Куликовскую-Романову в петербургском суде будет Поклонская.

    В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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