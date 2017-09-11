Родственница Николая II подала в суд на Учителя из-за фильма "Матильда"

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала в суд на режиссера Алексея Учителя из-за фильма "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс".

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Иск о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению "Рок", художественным руководителем которого является Алексей Учитель, подан в Октябрьский суд Петербурга.

Ольга Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. 8 июня 1986 года в Торонто она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В 1991 году вместе со своим супругом организовала благотворительный Фонд "Программа помощи России" и с этого момента часто бывает в РФ, лично участвуя в деятельности организации. После смерти мужа в 1993 году Куликовская-Романова возглавила деятельность Фонда.

Представлять Куликовскую-Романову в петербургском суде будет депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главным противником фильма "Матильда". По словам Поклонской, она представляет истицу в суде по доверенности, и уже подала ходатайство о запрете на показ фильма до разрешения иска.

Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие "террористической организации". Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".