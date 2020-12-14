Умер британский писатель Джон Ле Карре

Джон Ле Карре, британский писатель, скончался в 89 лет. О смерти известного автора сообщили в литературном агентстве The Curtis Brown Group. В сообществе проинформировали, что смерть наступила от пневмонии, но она не была связана с коронавирусной инфекцией.

Геллер поделился, что английское литературное сообщество потеряло одного из выдающихся деятелей в литературной сфере. Он описывает Джона Ле Карре как умнейшего человека, обладвшего добротой и искромётным чувством юмора. Для Геллера Джон Ле Карре был не только наставником, но и другом, а также идейным вдохновителем.

За свою литературную карьеру Джон Ле Карре создал более двадцати шпионских романов, среди которых одни из самых известных - "Шпион, пришедший с холода", "Шпион, выйди вон" и остальные. Его литературные произведения были переведены на 36 языков мира, а также режиссёры экранизировали его картины. Джон Ле Карре был награждён такими премиями, как «Золотой кинжал», «Эдгар», а также был удостоен Медалью Гёте.