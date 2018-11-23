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Топ-7 лучших шпионских фильмов без комедийных прикрас

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Фильм «Союзники» (2006)
© Фото: kinopoisk.ru

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших шпионских фильмах. Не о тех, где ироничные джентльмены в одиночку спасают мир, а об аутентичных правдоподобных картинах. Работа шпиона тяжела, неблагодарна и иногда ставит героя перед судьбоносным выбором.

«Совокупность лжи» (Body of Lies)

 

ЦРУ охотится на руководителя серии террористических атак. Роджер Феррис (Леонардо ДиКаприо) является агентом национальной разведки. Он перемещается по всему свету, пытаясь предотвратить любые нежелательные события. Око в небе – спутник – наблюдает за ним. На другом конце этой связи ветеран ЦРУ Эд Хоффман (Рассел Кроу), который отслеживает события издалека.

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Чем ближе подбирается Феррис к своей цели, тем явственнее понимает: для американских спецслужб ценность человеческой жизни за пределами родной страны стремится к нулю, и он сам легко может стать расходным материалом.

Ридли Скотт снял боевой и остросюжетный фильм, но не в ущерб реалистичности. Никаких костюмных излишеств, стрельбы ради внешнего эффекта и другой наивности.

Год выпуска: 2008

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Шпион, выйди вон!» (Tinker Tailor Soldier Spy)

 

Мрачный фильм, основанный на романе классика жанра Джона ле Карре, рассказывает о буднях работников британской разведки. В руководстве спецслужбы завелся «крот», работающий на СССР, но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке.

Это неторопливая и вдумчивая кинокартина. Что показательно, в фильме нет перестрелок, погонь и мимолетных романов.

Здесь можно увидеть отличную игру Гэри Олдмена, Тома Харди, Колина Ферта, Бенедикта Камбербэтча и даже Константина Хабенского.

Год выпуска: 2011

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Цель номер один» (Zero Dark Thirty)

 

Образцовый фильм о деятельности американских спецслужб, который хвалили, в первую очередь, за невероятную реалистичность. Охота за Усамой бин Ладеном воссоздана с максимальным вниманием к деталям.

Центральная героиня Майя одержима поисками преступника, его устранение было ее единственной целью со времен средней школы, когда девушка была завербована в учреждение, непосредственно занимающееся расследованием 9/11. Джессика Честейн за эту роль получила премию «Золотой глобус».

В фильме есть сцены пыток, которые вызвали скандал в мировом киносообществе, однако лента Бигелоу была признана самым высоко оцененным фильмом 2012 года.

Год выпуска: 2012

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Жизнь других» (Das Leben der Anderen)

 

Сто тысяч сотрудников, двести тысяч информаторов. Вместе они – щит и меч партии, знаменитое Штази. Их метод – подозрение. Жизнь других – их профессия.

В фильме обличается деятельность этой службы госбезопасности в ГДР. В атмосфере всеобщей паранойи Вислеру поручают следить за подозрительным гражданином Дрейманом, писателем и театральным драматургом – тот завел роман с известной актрисой.

Вислер раньше всегда верил в праведность своей службы – но, тайно наблюдая за «жизнью других», постепенно пересматривает ценности.

Год выпуска: 2006

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Шпионский мост» (Bridge of Spies)

 

Фильм снят Стивеном Спилбергом по сценарию Мэтта Чармана и братьев Коэнов, основанному на реальных событиях. Он рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.

Лента получила шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года.

Год выпуска: 2015

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Отступники» (The Departed)

 

Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады: один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – «крот», внедренный в мафию.

Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.

В главных ролях задействованы Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Марк Уолберги, Вера Фармига и Джек Николсон.

Фильм стал лауреатом многочисленных кинонаград, в том числе четырех премий «Оскар», включая победу в номинации «Лучший фильм». Картина заняла 208 место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire.

Год выпуска: 2006

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Идентификация Борна» (The Bourne Identity)

 

Рыбаки находит в водах Средиземного моря тело мужчины. У него два пулевых ранения в спине и имплантированный в бедро микрофильм, помеченный номером швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в себя, оказывается, что он не помнит кто он, и что с ним случилось, однако он может говорить на нескольких языках и обладает другими необычными способностями.

Получив в Цюрихе деньги с указанного банковского счета, он узнает свое имя – Джейсон Борн. Пытаясь восстановить свое прошлое, он находит свой адрес в Париже, но вместе с этим понимает, что отслеживается убийцей. Борн уговаривает немецкую студентку Мэри отвезти его в Париж, чтобы выяснить все о своем прошлом и понять, кто хочет его убить.

Серия фильмов про Джейсона Борна похвальна тем, что она более натуралистична и приближена к реальности, нежели наполовину фантастические «Бонды» и «Миссии невыполнимы». Хотя с неубиваемостью и непотопляемостью Борна все равно зрителю приходится смириться, а то бы и фильмов никаких не вышло.

Год выпуска: 2002

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Фото: kinopoisk.ru
 

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