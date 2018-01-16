Пантера, воробей и другие фантастические твари: 10 фильмов 2018 года, которые нельзя пропустить

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

В кино с 25 января

Заключительная часть антиутопичной трилогии «Бегущий в лабиринте» по одноименной книге Джеймса Дэшнера. В ней главные герои должны проникнуть в Последний город – смертоносный лабиринт, который контролирует организация «П.О.Р.О.К». Им придется сражаться за свободу своих друзей, а заодно найти лекарство от смертельной болезни, уничтожившей большую часть мира.

Едва в марте 2016 года начались съемки, как один из исполнителей главных ролей, Дилан О’Брайен, получил на площадке травму и был госпитализирован. Джеймс Дэшнер объявил, что производство фильма было отложено. Сначала возобновить съемки хотели в середине мая, но все сорвалось: травмы О’Брайена оказались очень серьезны.

В итоге съемки возобновились только в марте 2017 года, что сдвинуло дату выхода фильма на целый год. Вместо запланированного изначально февраля 2017 года премьеру картины назначили на январь 2018-го. Любители трилогии дождались, а те, кто еще не знаком с ней, успеют перед походом в кино посмотреть другие части – «Бегущий в лабиринте» и «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем».

Режиссер: Уэс Болл

В главных ролях: Дилан О’Брайен, Томас Броди-Сангстер, Кая Скоделарио

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Видео: YouTube / iVideos

Черная пантера

В кино с 26 февраля

Экранизация от студии комиксов Marvel о молодом короле Ваканды – по совместительству супергерое Черная пантера. После событий «Первого мстителя: Противостояние» Т’Чалла возвращается на родину и обнаруживает, что так просто занять престол ему не дадут. Черной пантере придется вместе с агентом ЦРУ и королевской гвардией Ваканды не только навести порядок в стране, но и предотвратить мировую войну.

Черная пантера дебютировал в комиксе Fantastic Four #52 и стал первым чернокожим супергероем Marvel. Его создал Стэн Ли совместно с Джеком Керби. Кстати, по комиксам Черная пантера был женат на Грозе, героини серии «Люди-Икс».

О съемках фильма стало известно в 2014 году, премьера запланирована на ноябрь 2017-го, но затем ее подвинули на 2018-й. О том, что главную роль сыграет Чедвик Боузман, было объявлено изначально, но прежде сольного фильма он должен был сыграть в «Первом мстители: Противостояние». Кроме того, в «Черной пантере» сыграют Люпита Нионго, Мартин Фримен, Майкл Б. Джордан и многие другие.

Режиссер: Райан Куглер

В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго

Жанр: фантастика, боевик, драма

Видео: YouTube / MARVEL Россия

Tomb Raider: Лара Крофт

В кино с 15 марта

Фильм, снятый по перезапуску серии видеоигр Tomb Raider о британском археологе Ларе Крофт. В новой картине героиня отправится в путешествие, чтобы найти пропавшего отца, завершить его исследование, а заодно раскрыть тайны загадочного острова.

В начале 2000-х годов фильм о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли стал самой успешной адаптацией компьютерных игр своего времени и установил рекорд для фильмов с главной героиней-женщиной. Новая «Лара Крофт» – Алисия Викандер – в детстве была страстной поклонницей игр Tomb Raider. Отца Лары сыграет Доминик Уэст, причем это будет уже вторая картина, где ему придется играть роль отца героини Викандер: первым были «Воспоминания о будущем».

Режиссер: Роар Утхауг

В главных ролях: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Дэниел Ву

Жанр: приключения, боевик

Видео: YouTube / iVideos

Красный воробей

В кино с 26 апреля

Американский шпионский триллер по роману Джейсона Мэттьюса – с офицером российской разведки в центре сюжета. Доминика Егорова, в прошлом – балерина, в нынешнем – разведчик – должна соблазнить и раскрыть агента ЦРУ Натаниэля Нэша, но все идет не по плану. Между ними завязывается роман, и Доминика начинает работать на ЦРУ и ищет русского разведчика в Вашингтоне.

Фильм снимали с начала 2017 года в Восточной Европе, Австрии и других странах. Роль сотрудницы российских спецслужб досталась Дженнифер Лоуренс. В июле The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщал, что из картины убрали персонажа президента России Владимира Путина. Книжная трилогия-первоисточник описывает современную Россию. Создатели думали перенести действие в 1970-е годы, но вернулись к книжному периоду, исключив «Путина» из сценария.

Режиссер: Френсис Лоуренс

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс

Жанр: триллер

Видео: YouTube / iVideos

Мстители: Война бесконечности

В кино с 3 мая

Большой проект студии Marvel, который объединит едва ли не всех героев киновселенной. Мстители, Стражи галактики, доктор Стрэндж и многие другие герои вместе будут противостоять злодею Таносу, который собирает камни бесконечности для своей перчатки. Если ему это удастся, он сможет менять реальность по своему желанию.

Изначально планировалось разделить фильм на две части. О выходе «Войны бесконечности» было объявлено еще в 2014 году – до выхода «Мстителей: Эра альтрона». В ленте сыграют около 30 актеров, которые уже были задействованы в фильмах Marvel. Среди них Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлет Йоханссон, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Том Хидлстон и многие другие.

Режиссеры: Энтони и Джо Руссо

В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Том Хиддлстон и многие другие

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Видео: YouTube / MARVEL Россия

Дедпул 2

В кино с 17 мая

Болтливый наемник – еще одна звезда мира Marvel – вернется на экраны со старыми и новыми друзьями и врагами. Уэйду Уилсону придется сражаться с ниндзя, якудза, стаей сексуально агрессивных, обойти весь свет, понять значимость семьи, дружбы и аромата и стать самым горячим барменом Мэйберри. В этой части появятся уже знакомые по первому фильму мутанты Колосс и Сверхзвуковая боеголовка, а также новые – Домино и Кейбл, который делил с Дэдпулом комикс-серию.

Первый фильм произвел фурор среди поклонников Дэдпула, в том числе эффектной рекламой в духе специфического юмора персонажа. Актер Райан Рейнольдс с давних пор – фанат Дэдпула и наконец добился того, чтобы его сыграть. Из-за творческих разногласий проект покинул режиссер Тим Миллер, его место занял Дэвид Литч. Кстати, Дэдпул умеет ломать «четвертую стену» и хорошо знает, что он живет в фильме, а значит, наверняка в фильме как-то об этом пошутит.

Режиссер: Дэвид Литч

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Джош Бролин

Жанр: комедия, боевик, фантастика

Видео: YouTube / iVideos

Мир юрского периода 2

В кино с 7 июня

После событий первого фильма прошло четыре года. Динозавры свободно бродят по острову Нублар и разрушенным остаткам парка развлечений. Неожиданно просыпается древний вулкан под островом, и бывший менеджер парка развлечений Клэр организует кампанию по спасению части динозавров. Она привлекает отошедшего от дел дрессировщика динозавров Оуэна, и хоть того не тянет на Нублар, он вспоминает о своей самой разумной воспитаннице – рапторе Блю.

Съемки стартовали в феврале 2017 года, площадкой стал национальный парк Брекон-Биконс в южной части Уэльса. Кроме прочего создатели картины поднимут тему защиты прав животных, а сама лента будет мрачнее и страшнее предыдущей части. Кстати, фильм выйдет без малого ровно 25 лет спустя первого «Парка юрского периода», снятого Стивеном Спилбергом.

Режиссер: Хуан Антонио Байона

В главных ролях: Крис Прэтт, Брайан Даллас Ховард, Джефф Голдблюм

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Видео: YouTube / iVideos

Миссия: невыполнима 6

В кино с 26 июля

Серии «Миссия невыполнима» уже 22 года, а агента Итана Ханта по-прежнему играет Том Круз. Он тренировался в течение года, чтобы на съемках выполнять все трюки самому. Экстремальные съемки оказались очень опасны: Круз серьезно травмировал ногу, и производство фильма пришлось остановить на несколько месяцев.

Режиссер Кристофер Маккуори упоминал, что в шестой части картины будет раскрыта предыстория личной жизни агента Ханта. Жену главного героя сыграет Джулия Мид. Съемки картины проходили в Париже, Лондоне, Индии, Новой Зеландии и Норвегии.

Режиссер: Кристофер Маккуори

В главных ролях: Том Круз, Генри Кавилл, Алек Болдуин

Жанр: боевик, триллер, приключения

Фото: kinoafisha.ua

Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда

В кино с 15 ноября

Продолжение спин-оффа фильмов о Гарри Поттере, действие в котором происходит в 1920-е годы. Великий волшебник Грин-де-Вальд сбежал из своей тюрьмы, и Дамблдор просит героя первой части, магизоолога Ньюта Саламандера, помочь поймать злодея. К Саламандеру присоединятся его друзья: сестры Тина и Куинни Голдштейн и Якоб Ковальски – обычный человек, не-маг. Грин-де-Вальд тем временем собирает сторонников, стремясь добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами.

Это второй фильм в серии, создательница «Гарри Поттера» – Джоан Роулинг – подтвердила, что всего их будет пять. Она же написала сценарий ко второй части «Фантастических тварей» и имеет идеи для третьей, запланированной на 2020 год. В фильме появятся такие актеры, как Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Зои Кравиц. Главного злодея сыграет Джонни Дэпп, а молодого Альбуса Дамблдора – Джуд Лоу.

Режиссер: Дэвид Йетс

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Джонни Депп и другие

Жанр: фэнтези, приключения

Видео: «ВКонтакте»

Аквамен

В кино с 20 декабря

Фильм о еще одном персонаже комиксов, на этот раз – студии DC. Артур Карри с молодости был очень силен и быстр, а также мог дышать под водой и общаться с рыбами. Его мать – Атланна – перед смертью призналась, что была Королевой Атлантиды в изгнании, и пообещала, что рано или поздно Артур сам станет управлять семью морями. Его отец, работник маяка, дал сыну образованию и научил управлять способностями, и Артур в конечном итоге стал героем – Акваменом.

Персонаж дебютировал в выпуске More Fun Comics #73 в 1941 году и относится к супергероям Золотого века комиксов – вместе с Бэтменом, Супермэном, Зеленым фонарем, Чудо-женщиной и многими другими. Новый фильм будет основан на серии комиксов «Аквамен» 2011-2013 годов. Главную роль сыграет Джейсон Момоа: он уже появился на экране в роли Аквамена в фильме «Лига справедливости».

Режиссер: Джеймс Ван

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Фото: Jasin Boland/Warner Bros.