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"Киндеры", мексиканская стена и футболка с Пушкиным

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Киндер-сюрприз
© Фото: xochu-vse-znat.ru

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С Пушкиным, а не то, что вы подумали.

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Пятница, и начнем ее с киндеров! На городской пляж острова Лангеог в Германии выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками. Жители собирали их в огромные мешки. Предполагают, что где-то в Северном море грузовое судно потеряло контейнер с пластиковыми яйцами во время шторма. Теперь, надо думать, у немецких детей настоящее новогоднее чудо! И ведь яйца с берега на самом деле надо убрать – чтобы их случайно не проглотили дикие животные.

Что там с геополитикой. Наши СМИ упоенно обсуждают деятельность переходной команды республиканцев – тех, кто контактирует с администрацией Барака Обамы до 20 января, пока Трамп официально не стал президентом. Говорят, они уже в апреле намерены начать строить обещанную стену на границе с Мексикой (причем за счет США), а еще чуть ли не все в мире послы США, назначенные при Обаме, будут освобождены от должностей ради новых назначений Трампа. Объявил об уходе с должности и прекращении политической карьеры и госсекретарь Джон Керри, любимец репортажей российских журналистов.

Американская разведка между тем продолжает «копать» пот так называемых российских хакеров. Теперь они якобы обнаружили российских посредников между взломанными базами данных демократов и WikiLeaks. При том, что раньше российские власти и Джулиан Ассанж отрицали какие-либо контакты. В общем, чем дальше в лес, тем злее партизаны.

О культуре. Певица Fergie снялась в своем новом клипе в майке с изображением Александра Пушкина. Кроме портрета поэта, там процитировано его стихотворение: «не дай мне бог сойти с ума». В общем, россияне гордятся, интересно спросить Ферги, почему именно Пушкин и что она (или ее стилисты) имела в виду.

О погоде. Ночь на 6 января была очень холодной – да и с утра не сильно потеплело. Впрочем, уже завтра вечером обещают потепление до -11 и снег, а ночь с 6 на 7 января вновь будет очень холодной и ясной. Вообще, мороз и солнце, все как у Пушкина!

В Петербурге, несмотря на мороз, протестуют дальнобойщики. Накануне они перегородили ЗСД, требую бесплатной альтернативы платной дороги. Одного из участников акции задержали и в наручниках увезли в полицию. СМИ сообщают, что «Магистрали Северной столицы» могут подать в суд на дальнобойщиков.

А еще в новогоднюю ночь в Петербурге влюбленная пара ограбила магазин «Розовы кролик». Вынесли товары для укрепления семьи и деньги. Ох уж эти праздники.

Хорошего вам дня и берегите тепло, друзья!

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