Брэд Питт и самая дорогая бутылка водки

Понедельник начнем с новостей про водку из Дании. Несколько дней назад из копенгагенского «Кафе 33» неизвестный украл самую дорогую в мире бутылку водки. Работа компании «Руссо-Балт» – не только в производстве напитка, основную часть стоимости в 1,3 млн долларов составляет цена самой бутылки. Она сделана из особого стекла, 6 кг золота, серебра и драгоценных камней и принадлежит коллекционеру Бриану Ингбергу. Вскоре после кражи бутылку нашли. На одной из строительных площадок недалеко от Копенгагена. Укравший, кажется, выпил содержимое и бросил тару, не представляя себе ее стоимость. Владелец намерен снова наполнить бутыль самой лучшей водкой, и хочет сделать это в России. Похитителя, к слову, так и не нашли.

6 января в Лос-Анджелесе прошел аукцион, организованный актером Шоном Пенном в пользу пострадавших от стихийных бедствий на Гаити. Основным лотом был просмотр серии «Игры престолов» в личном присутствии «матери драконов» Эмилии Кларк. И все бы ничего, голливудские звезды любят благотворительность, но на мероприятие пришел Брэд Питт и предложил 80 тыс. долларов за такой киносеанс. А когда Кит «Джон Сноу» Харрингтон заметил, что может присоединиться, Питт поднял цену до 120 тыс. долларов. Но выиграл все равно некий участник, предложивший 160 тыс. Кстати, там еще Ди Каприо был.

Немного серьезных новостей. Простите, но это важно. Наш дорогой Совфед пригрозил (!) Евросоюзу приостановить членство России в ВТО (Всемирная торговая организация), если дадут ход иску ЕС к РФ на сумму порядка 1,4 млрд евро в год из-за запрета импорта европейской свиноводческой продукции.

Теперь по порядку: в 2014 году Москва ограничила ввоз в Россию продукции свиноводческих ферм из Европы из-за африканской чумы свиней, поразившей хозяйства в ЕС. Затем, когда угроза миновала, функционеры ВТО заметили, что эмбарго пора бы и снять, потому что эта норма не соответствует положениям организации. В декабре 2017 года запрет по санитарным соображениям был снят, но теперь свинину не ввозят из-за санкций, которые ввели после запрета из-за чумы. В общем, наши политики проявляют истинно византийскую хитрость, а Европа мыслит практически и рвется к рынку. При этом мы зачем-то угрожаем выйти из организации, членства в которой добивались много лет большим дипломатическим трудом. Чтобы было понятно: в ВТО не входят единичные государства мира, да и эти немногие, как правило, являются наблюдателями. Организация работает на улучшение торгово-политических отношений и «сглаживание углов» международной торговли. Выходить из нее можно столько себе во вред, но наших политиков это, пожалуй, не остановит.

В Петербурге выпал снег, а еще многие, кто хотел в праздники улететь в Нью-Йорк, оказались «за бортом» в самом бытовом смысле слова. Из-за обильных снегопадов (куда более мощных, чем у нас), аэропорт Нью-Йорка несколько дней (!) закрыт, и наш доблестный «Аэрофлот» перенаправил часть рейсов в Вашингтон, но там просто не справляются с нагрузкой. Россияне во всем винят родную авиакомпанию, хотя стихия – дело в любом случае непредсказуемое. Хорошего вам дня, друзья, берегите себя!