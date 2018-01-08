  • 8 Январь 2018
USD 30.12.2017 57.6002 +57.6002
USD ММВБ 00:05 56.9889  
EUR 30.12.2017 68.8668 +68.8668
EUR ММВБ 00:05 68.6622  
Нефть($) 05.01.2018 67.66 0.34
Нефть(p) 05.01.2018 3897.23 +3897.23

Брэд Питт и самая дорогая бутылка водки

Автор:


© Фото: mos.news

Темы дня

И очередная политическая нелепость.

По теме

Понедельник начнем с новостей про водку из Дании. Несколько дней назад из копенгагенского «Кафе 33» неизвестный украл самую дорогую в мире бутылку водки. Работа компании «Руссо-Балт» – не только в производстве напитка, основную часть стоимости в 1,3 млн долларов составляет цена самой бутылки. Она сделана из особого стекла, 6 кг золота, серебра и драгоценных камней и принадлежит коллекционеру Бриану Ингбергу. Вскоре после кражи бутылку нашли. На одной из строительных площадок недалеко от Копенгагена. Укравший, кажется, выпил содержимое и бросил тару, не представляя себе ее стоимость. Владелец намерен снова наполнить бутыль самой лучшей водкой, и хочет сделать это в России. Похитителя, к слову, так и не нашли.

6 января в Лос-Анджелесе прошел аукцион, организованный актером Шоном Пенном в пользу пострадавших от стихийных бедствий на Гаити. Основным лотом был просмотр серии «Игры престолов» в личном присутствии «матери драконов» Эмилии Кларк. И все бы ничего, голливудские звезды любят благотворительность, но на мероприятие пришел Брэд Питт и предложил 80 тыс. долларов за такой киносеанс. А когда Кит «Джон Сноу» Харрингтон заметил, что может присоединиться, Питт поднял цену до 120 тыс. долларов. Но выиграл все равно некий участник, предложивший 160 тыс. Кстати, там еще Ди Каприо был.

Немного серьезных новостей. Простите, но это важно. Наш дорогой Совфед пригрозил (!) Евросоюзу приостановить членство России в ВТО (Всемирная торговая организация), если дадут ход иску ЕС к РФ на сумму порядка 1,4 млрд евро в год из-за запрета импорта европейской свиноводческой продукции.

Теперь по порядку: в 2014 году Москва ограничила ввоз в Россию продукции свиноводческих ферм из Европы из-за африканской чумы свиней, поразившей хозяйства в ЕС. Затем, когда угроза миновала, функционеры ВТО заметили, что эмбарго пора бы и снять, потому что эта норма не соответствует положениям организации. В декабре 2017 года запрет по санитарным соображениям был снят, но теперь свинину не ввозят из-за санкций, которые ввели после запрета из-за чумы. В общем, наши политики проявляют истинно византийскую хитрость, а Европа мыслит практически и рвется к рынку. При этом мы зачем-то угрожаем выйти из организации, членства в которой добивались много лет большим дипломатическим трудом. Чтобы было понятно: в ВТО не входят единичные государства мира, да и эти немногие, как правило, являются наблюдателями. Организация работает на улучшение торгово-политических отношений и «сглаживание углов» международной торговли. Выходить из нее можно столько себе во вред, но наших политиков это, пожалуй, не остановит.

В Петербурге выпал снег, а еще многие, кто хотел в праздники улететь в Нью-Йорк, оказались «за бортом» в самом бытовом смысле слова. Из-за обильных снегопадов (куда более мощных, чем у нас), аэропорт Нью-Йорка несколько дней (!) закрыт, и наш доблестный «Аэрофлот» перенаправил часть рейсов в Вашингтон, но там просто не справляются с нагрузкой. Россияне во всем винят родную авиакомпанию, хотя стихия – дело в любом случае непредсказуемое. Хорошего вам дня, друзья, берегите себя!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram