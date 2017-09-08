Каталонский референдум, бывшие президенты и жара

Пятница, и начнем с солнечной Испании. Или Каталонии. Парламент региона принял закон о переходном периоде – подготовке юридической базы для выхода Каталонии из состава Испании. На 1 октября назначен общекаталонский референдум. Напомним, каталонцы активизировались несколько лет назад, когда аналогичный референдум проводили в Шотландии. Британская корона, отличие от испанской, проведение референдума разрешила. Да и шотландцы не отделились. А вот в Каталонии гораздо более сильные сепаратистские тенденции, и Мадрид ранее наложил вето на закон о референдуме. Теперь каталонцы пытаются объявить о независимости самостоятельно, в то время как в столице считают их действия противоречащими конституции страны.

В Западном полушарии бушуют стихии. Ураган «Харви» начал стихать, но на Флориду и Джорджию идет ураган «Ирма», уже разметавший несколько райских островов в Карибском море. Ветер достигает скорости более 80 метров в секунду, и в связи с ситуацией в США впервые публично заявили о совместной помощи пострадавшим сразу пять бывших президентов страны. Позднее к ним присоединился и Дональд Трамп. Речь идет о сборе средств в фонд восстановления Техаса.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 8,1 балл произошло в Мексике – есть пострадавшие и погибшие, но, самое опасное – это цунами, вероятность возникновения которого теперь довольно высока.

В Москве тем временем обещают сухую и жаркую погоду – да, у кого-то все-таки будет бабье лето. Синоптики обещают плюс 28 градусов и выше.

В Якутии депутат Государственного собрания региона Николай Румянцев, будучи пьяным, сбил троих прохожих (местные СМИ подчеркивают, что они переходили дорогу в неположенном месте). По иронии, Румянцев в 2014 году был одним из инициаторов довольно жесткого «закона о трезвости» - он предлагал ограничить продажу спиртного временным отрезком с 14 до 20 часов, также оборудовать отдельные алкомаркеты и не торговать алкоголем в обычных магазинах. В итоге с января 2015 года в Якутии действительно можно купить алкоголь только в алкомаркетах. Где затаривался сам депутат перед тем, как сесть за руль, не уточняется.

В Петербурге сегодня подведут итоги конкурса о проекте нового здания Музея блокады Ленинграда. На суд общественности были представлены проекты самых разных бюро из России и не только. Сегодня, в день, когда 76 лет назад началась блокада города, мы узнаем, как будет выглядеть новое здание музея.

В городе обещают небольшие дожди. Хороших вам выходных, друзья!